Algunas de las muchas opciones para salir a bailar en la Noche de la Nostalgia

La fiesta más promocionada de 2019 es "La Fiesta de los 90’s", en el Antel Arena. Participan los DJs Álvaro Quartino, Oscar Valdez y Fernando Picón, conduce El Gran Gustaf, y actúa Vilma Palma e Vampiros. Las entradas se venden en tickantel y hay 2x1 con el BROU. Más información en http://mus.uy/live

El Hotel Sofitel organiza "Get back", con DJ Fer Martínez y Fabiana Cantilo como invitada especial. Fiesta Open Bar cuesta U$S 80, y con alojamiento, U$S 175; Tapeo + Fiesta Open Bar, U$S 145, y con alojamiento, U$S 220; Tapeo VIP + Fiesta Open Bar, U$S 210; Cena + Fiesta Open Bar, U$S 210, y con alojamiento, U$S 260. Paquete de fin de semana: U$S 650.



En Sinergia Design (Eduardo Víctor Haedo 2240), se celebra la quinta edición de la "Soul Train", organizada por Brookl&n. En sintonía con los festejos de la nostalgia, el evento homenajea al programa televisivo estadounidense Soul Train, de auge en los años setenta y ochenta, por el que desfilaron los principales exponentes del género soul y funk, como Michel Jackson, Aretha Franklin y Stevie Wonder. Las entradas están disponibles para la venta y pueden ser adquiridas online a través de la plataforma https://www.ticketuno.com



Chacra La Tradición invita a bailar con los mejores old hits de todas las épocas. Se ofrece una copa de bienvenida acompañada de empanaditas. En cuanto a la cena, consta de primer plato (torrada de jamón crudo, tomate y rúcula, con bastoncillos de muzarrella), parrilla (braseros a la mesa con: colita de cuadril, bondiola de cerdo, pollo, chorizo y morcilla) con buffet de ensaladas y mesa de postres. Hay canilla libre de refrescos y una consumición a elección (cerveza 330cc, whisky JW Rojo, Daiquiri o cocktail de frutas sin alcohol). El ticket por persona cuesta $ 2.100.



El Club Uruguay presenta la Gala Aniversario "Rappelé Chic". La noche comienza a las 21.30, en la Plaza Matriz, con una banda tocando en vivo y anfitriones vestidos de época que guiarán a la sala de festejo donde el maestro alemán Martin Münch tocará el piano. La propuesta incluye una cena en cuatro tiempos inspirada en la más elegante cocina europea: bocados clásicos, consomé, lasagna y postre "Rappelè" flambeado con fuego. Las bebidas incluyen whisky 12 años, champagne Castelar, cerveza Corona, refrescos y vino durante la cena. Toca DJ Vito Lampariello. El ticket cuesta $ 3.100 por persona. Caballeros de smoking y damas de fiesta.



En Punta del Este, está la clásica "Fiesta Pizza Sing Karaoke", fiesta de los recuerdos cantados con premios a las actuaciones más destacadas. Se ofrece un menú a la carta que incluye pizzetas, empanadas, crepes,

ensaladas y postres. El ticket cuesta $ 450.



En Complejo Prado se celebra con varios artistas invitados: Papchamp, Marka Akme, Valeria Gau, Miway, Agus Padula, el Gucci, Américo Young y Azul & Quien. Entradas a $ 517,5.