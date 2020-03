Motivante relato de un trasplante bipulmonar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Milagros siempre había querido grabar un video en YouTube. Tiene 16 años y es lo que se estila a su edad. El tema es que no era un video cualquiera, era uno en el que contaría su experiencia como enferma de fibrosis quística.

“Mi mamá no me dejaba porque sentía que no estaba preparada para los comentarios que podía recibir y para la exposición, pero hace un tiempo le volví a preguntar qué le parecía que lo hiciera y me dijo que le parecía buenísimo, que ahora estaba preparada emocional y mentalmente”, cuenta Milagros en diálogo con El País.

¿Qué pasó de diferente? El pasado 8 de octubre Milagros fue trasplantada de pulmones en la Clínica Favaloro de Argentina. Estaba en la lista de espera desde el 11 de diciembre de 2019 y en tres meses recibió la noticia de que se hacía la operación, algo que, por lo general, tarda entre dos y tres años en concretarse. Además, una recuperación que se suponía que iba a durar 25 días se redujo a diez y desde el lunes 13 de marzo está en su casa haciendo una vida normal dentro de lo que el coronavirus permite, ya que ella es población de riesgo para esta pandemia.

Demasiadas buenas noticias que quería comunicar y demasiadas personas a las que quería agradecer ameritaban que Paola, su madre, autorizara el video que desde la madrugada del martes circula en las redes y por el que vale la pena darse una vuelta porque la joven cuenta toda su peripecia al detalle y con mucho humor.



Se inspiró en un video sobre trasplante de riñón que vio minutos antes y a las 11 de la noche del lunes dijo “ta, listo, voy a grabar el mío”. “Lo grabé, lo edité y lo subí, todo con el celular. No es muy profesional, es lo que quedó”, dice de lo que se puede ver en su canal de YouTube y en la cuenta @miliperadotto de Instagram y Tik Tok.



Paso a paso.

El 7 de marzo pasado, Milagros estaba festejando el cumpleaños de su abuela, con su mamá y su hermana. Ya era la hora de la torta cuando sonó el teléfono para avisarle que se hacía el trasplante y que en media hora tenía que estar en el aeropuerto.



“Estaba en un nivel de emoción que no me salían las palabras. Grabé algunas cosas, pero otras no sabía lo que hacía. Es muy impresionante. No agarramos nada, no llevé bombacha, no llevé pijama…”, relata al inicio del video hecho con mucha naturalidad adolescente.



Hay escenas en el aeropuerto y en el avión sanitario en el que viajó junto a su madre y un equipo médico. Allí se enteró de que era la segunda de la lista. “‘¿Cómo que la segunda?’, les pregunté. Pasó que hubo otra señora que iba a ser la trasplantada y se canceló el operativo porque no era compatible. Quedé de cara… genial, es para mí, mejor”, narra en el video.



En charla telefónica con El País, Milagros explicó que no todos los enfermos de fibrosis quística requieren trasplante. En su caso, que está diagnosticada desde los 6 meses de edad, ingresó a la lista porque en el último año su situación se complicó mucho. Sus problemas respiratorios se incrementaron y había empezado a convivir con una mochila respirador.



“Es una locura porque cuando estás en la lista de trasplantes decís ‘claro, me pueden llamar’, pero nunca imaginás que te van a llamar el día en que lo hacen”, apunta sobre lo que derivó en ese viaje relámpago del cual recuerda especialmente la luna reflejándose en el mar.



Como los pulmones del donante no sobreviven muchas horas luego de extraídos, no había tiempo que perder. Milagros tenía que ser operada esa misma noche. Por suerte dio el tiempo para que su padre, que vive en Buenos Aires, la fuera a recoger al aeropuerto y que llegara el novio de su madre, que estaba en Mercedes (Soriano). Sus padres están separados desde hace cuatro años; Milagros tiene una hermana de 5 años y una medio hermana de un año por parte de su padre.



“Estaba retranquila, recontenta, entré charlando con una doctora. Hablé pila de rato con ella hasta que empecé a hablar con el anestesista. Me puso una mascarita y a los diez segundos me dormí. Planché durísimo”, describe en el video. Al otro día se despertó en cuidados intensivos, “tenía muchos tubos, caños, agujas… de todo”, dice y enumera en detalle todo lo que tenía conectado a su cuerpo.



La joven confiesa que hubo procedimientos que le dolieron mucho, pero que supo soportar con entereza pensando en lo que vendría después: una vida sin respirador, sin internaciones de dos semanas una vez al mes, sin molestias que la hicieran adelgazar al punto de colocarle una sonda para poderse alimentar.



“Ahora solo tengo consultas semanales que se van a ir haciendo quincenales, mensuales, cada tres meses, cada seis meses. El tratamiento que hago consiste en nebulizaciones, pastillas, ejercicio y fisioterapia”, cuenta.



Lo que sigue.

Regresar al Uruguay significó una aventura en épocas de coronavirus porque no podía viajar ni en avión ni en barco. Su padre solo la podía alcanzar hasta la frontera, pero no cruzarla porque sino no podía volver a Argentina, así que un tío la fue a buscar a ella y a su madre y así retornaron a Montevideo.



Ya en su casa se somete a todos los cuidados de su enfermedad, que es una de las consideradas enfermedades raras, y a las propias de la cuarentena del Covid-19. El encierro obligado le ha permitido pensar cuáles serán sus próximos pasos para su canal de YouTube. “Quiero hacer videos, no sé cada cuánto, quizás una vez por semana, mostrando mis rutinas”, anuncia.



Viene recibiendo muchas respuestas de su primer video, casi tantas como los mensajes que al otro día de su operación inundaron su celular.



Cuenta que planea estudiar Medicina, un bichito que le entró a picar hace dos o tres años, cuando empezó a investigar más profundamente sobre su enfermedad. “Me gustaría poder ayudar a los otros de la misma manera que me ayudan a mí. Además, el tema de ser enfermo te da otra forma de enfrentarte a tu paciente porque muchas veces el médico no entiende lo que es que te pinchen o el dolor que se siente o no sabe cómo comunicar las malas noticias. Yo tengo la suerte de estar del lado del paciente: eso ayuda un montón para saber cómo entender mejor al otro”, concluye de cara a un futuro lleno de proyectos.