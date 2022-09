Los modelos de celulares que ya no tendrán WhatsApp desde el 30 de setiembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

WhatsApp no solo es uno de los servicios de mensajería instantánea más utilizados por los usuarios del mundo, sino una de las aplicaciones más descargadas. Uno de los secretos de su éxito es su constante actualización, lo que si bien parece una ventaja, también lleva a terminar el soporte para algunos celulares, tal como sucederá el próximo 30 de setiembre.

Esta aplicación se ha convertido en una vía casi imprescindible para la comunicación. Al principio WhatsApp solo ofrecía mandar y recibir mensajes de texto, pero con el paso del tiempo y las diversas actualizaciones que se han lanzado, se fueron implementando funciones como los estados y la posibilidad de unirse a grupos de hasta 512 integrantes.



Pero las mejoras implementadas exigen un mayor rendimiento al smartphone, por lo que es normal que muchos modelos de celulares queden rezagados y sin oportunidad de actualizarse, principalmente debido al sistema operativo que queda obsoleto.



Así, Meta anunció la lista de celulares que, a partir del próximo 30 de setiembre, dejarán de ser compatibles con la aplicación de mensajes, e incluye dispositivos tanto con el sistema operativo Android como iOS.

Los celulares dejarán de tener WhatsApp en setiembre

Aquellos dispositivos con sistema operativo rezagado, y que ya no son compatibles con versiones recientes, se quedarán sin WhatsApp.



En específico, por parte de Android, serán los celulares con la versión 4.0.1 o inferiores, y por parte de Apple, los que tienen iOS 12 o versiones anteriores.



Smartphones de marcas populares como Samsung, LG, Lenovo, Huawei y Apple dejarán de recibir actualizaciones de WhatsApp. La lista asciende a 41 dispositivos, entre los que se encuentran:



Huawei



Huawei Ascend D2

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740



LG



LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q



Samsung



Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2



iPhone



iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus



Otras marcas



Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

ZTE V956 – UMi X2

Faea F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Cabe señalar que todos estos modelos tienen en común que su salida al mercado fue hace más de 10 años.



Aunque WhatsApp no quedará inservible de inmediato, lo recomendable es mudarse a otra aplicación o utilizar dispositivos con sistemas operativos recientes, sobre todo para no tener problemas en cuanto a la seguridad pues entre más desactualizado se encuentre, más riesgo existe de enfrentar un ataque informático.