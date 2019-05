Una mirada cinematográfica argentina sobre la vida de José Gervasio Artigas

El cine argentino eligió la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos) para filmar una serie sobre el prócer oriental José Gervasio Artigas. La productora Tres Mares, de la provincia de Santa Fe, anunció que durante los meses de agosto y septiembre se emitirán cuatro capítulos sobre la vida del prócer oriental.

Se trata de una producción que se podrá ver en los canales Encuentro y la TV Pública de Argentina, según contó a a El País el director de la serie, Mauricio Minotti. “Contamos con el asesoramiento de tres institutos artiguistas, dos de Entre Ríos y uno de Uruguay. Se cuenta mucho la parte previa que lo convertiría en un líder político y militar, que sería hasta 1820. Hay algunas batallas al nivel de una serie como ésta que mezcla la historia con la ficción”, dijo.



La película incluirá escenas de combates para las que se utilizó infraestructura del Ejército argentino y técnicos especializados en la reconstrucción de hechos bélicos de este tipo.

Hace cuatro años que se está trabajando en este proyecto, los vaivenes de la economía argentina llevaron a que el presupuesto obtenido alcanzara apenas para cumplir el plan, según explicó el director.



No es la primera vez que la productora se ocupa de temas históricos. Antes de este proyecto trabajó en la historia de Martín Miguel de Güemes, el caudillo de Salta que fue protagonista de la emancipación argentina y americana, mediante la llama “Guerra Gaucha”.



Una parte de la producción estuvo en dos congresos artiguistas. “La historia de Artigas es tan grande y compleja que teníamos miedo a no hacer honor a esa historia. Tenemos un límite que es cuatro capítulos de media hora. Hay detalles en la vida de Artigas que merecen una película”, dijo Minotti.

La vida de Artigas será retratada en cuatro partes: la batalla de Las Piedras y su contexto previo, donde se cuenta la historia de Artigas desde “sus orígenes como contrabandista”, “su ingreso al ejército blandengue, su traición a la colonia y su decisión de sumarse a la Revolución de Mayo”.



En el segundo capítulo se relata “La Redota”, período que la producción determina entre 1811 y 1814 donde se cuenta desde el Sitio de Montevideo hasta el Éxodo.

Mientras tanto, la Liga de los Pueblos Libres es el centro del tercer capítulo; allí se narra el Congreso de los Pueblos Libres, el surgimiento de la bandera federal y la primera declaración de la Independencia del Río de la Plata.



El cuarto y último capítulo tratará sobre la caída de Artigas en el período entre 1816 y 1820. La producción anuncia que este episodio narra la invasión portuguesa y la complicidad de los porteños. Además, tendrá en cuenta el enfrentamiento con su viejo aliado, el federal Francisco Ramírez.



Un respeto profundo en litoral de Argentina

La historia de los grandes hitos políticos de José Gervasio Artigas tiene en todo el litoral argentino un respeto profundo. “Queremos acercar a públicos que no conocen a estos próceres su vida, para que la gente se interese y si quiere, pueda investigar un poco más”, dijo el director.



El período artiguista fue determinante para las identidades regionales. Provincias y ciudades argentinas asumieron como propias las banderas que se utilizaron en esa época y las mantienen hasta la actualidad (izquierda).



“El río Uruguay no nos separa, nos une. Vamos a rescatar la vida de alguien que intentó hacer una patria mucho más grande, pensaba en una América unida y no hacemos una distinción sobre si es uruguayo o argentino. No queremos apropiarnos de la figura de Artigas, buscamos repensar sus ideas”, dijo el director Minotti a El País.