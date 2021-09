Millones de teléfonos tendrán problemas para navegar en Internet desde el 30 de setiembre: ¿cuáles son?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mañana, 30 de setiembre, varios modelos de teléfonos de todo el mundo quedarán sin Internet, según anunció Scott Helme, un investigador especializado en seguridad informática. Pero, ¿a qué se debe?

De acuerdo al sitio, ese día expirará el certificado raíz que Let´s Encrypt utiliza actualmente, el IdentTrust DST Root CA X3, necesario para comprobar la seguridad de conexión a la web.

Estos certificados son utilizados para que los aparatos puedan conectarse de forma segura con los servidores de Internet, por lo tanto, si no se hace una actualización a un servidor mucho más nuevo antes de la fecha de vencimiento no podrá volver a entrar a páginas que solicitan un protocolo seguro de transferencia de hipertexto (‘Https’, por sus siglas en inglés).



¿Qué teléfonos se verán afectados?

-Windows menores a XP SP3

-MacOS menores a 10.12.1

-IOS menores al sistema 10 (con el iPhone 5 como modelo más antiguo que puede actualizarse hasta el iOS 10).

-Android menores a 7.1.1 (aunque los ejemplares inferiores a 2.3.6 continuarán en funcionamiento con el certificado ISRG Root X1 con señal cruzada).

-Mozilla Firefox menor a la versión 50.

-Java por debajo de versión 8.



Los usuarios que seguirán afectados por esta caducidad son “todos lo que dependan de la librería OpenSSL 1.0.2 o anterior, lanzada el 22 de enero de 2015 y actualizada por última vez como OpenSSL 1.0.2u el 20 de diciembre de 2019″, advirtió el experto en su sitio web.



El problema, dice Helme, es que “los clientes no se actualizan con regularidad” y de no hacerlo antes de la fecha de vencimiento no podrán cargar un nuevo certificado al dispositivo. Es decir, dejará de tener acceso a varios portales de Internet. Cualquier intento por ingresar a una página web será rechazado. Su celular no estaría habilitado para navegar en la red.



Según el estudio de Helme, IdentTrust DST Root CA X3 puede ser actualizada por el nuevo ISRG Root X1 con firma cruzada. Este vence el 30 de septiembre de 2024.



A su vez, se debe tener presente que para dispositivos de bastante antigüedad, como por ejemplo celulares iPhone 5 o dispositivos Android con versiones anteriores a la 7.1.1, no será posible hacer una actualización y simplemente dejarán de tener acceso a Internet.



Si no conoce la versión que maneja su dispositivo puede averiguarlo ingresando a ajustes, a través de la opción 'Sistema'. Tras ello debe entrar a 'Acerca del teléfono', y allí encontrará toda la información necesaria como número de versión, hardware, última actualización y actualizaciones disponibles.