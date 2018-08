Millones en red china

Los usuarios activos de redes sociales ya suponen el 42% de la población mundial, tal y como se desprende de Digital in 2018, un informe publicado en enero de este año por We Are Social y Hootsuite. En concreto, 3.196 millones de personas forman parte de al menos una de estas comunidades online, lo que representa casi el 80% de los 4.021 millones de internautas del planeta.

En este contexto, la hegemonía de Facebook está clara, con más de 2.200 millones de usuarios mensuales activos, de acuerdo con datos de Statista, seguida de YouTube (1.900 millones), WhatsApp (1.500 millones), Facebook Messenger (1.300 millones), WeChat (1.040) e Instagram (1.000 millones).

Pero a partir de ahí es cuando aparecen las sorpresas en la clasificación, con cuatro redes sociales a las que cada mes recurren muchas más personas que a otras aparentemente más populares como Twitter, Skype, LinkedIn, Snapchat, Pinterest o Telegram.

Se trata de QQ, QZone, Douyin/TikTok y Sina Weibo, todas ellas propuestas chinas, un origen que explica su éxito a nivel global, teniendo en consideración que la región de Asia/Pacífico congrega, según Digital in 2018, al 55,6% de los usuarios habituales de redes sociales.

Cada una de estas cuatro comunidades presenta sus características que las diferencian. Estos son los detalles:

Opción.

Con 1.040 millones de usuarios mensuales activos, WeChat es la red social china más popular a nivel mundial, a pesar de su controvertida política en cuestiones relativas a censura, privacidad y protección de datos. Pero su desarrollador, el grupo Tencent, dispone de otras propuestas de éxito entre la comunidad de internautas.

Una de ellas es QQ, que actualmente congrega a unos 806 millones de usuarios cada mes y cuyo lanzamiento se remonta a febrero de 1999, cuando fue presentada bajo el nombre de OICQ como un servicio de mensajería instantánea parecido al entonces archiconocido ICQ de AOL.

Posteriormente fue rebautizada como QQ y en 2009 reforzó su capa social añadiendo un mayor nivel de interacción entre sus usuarios.

En 2013, tanto WeChat como QQ fueron nombrados por Reporteros sin Fronteras en su informe Enemigos de Internet, que recopila ejemplos de sitios donde la libertad de los usuarios queda en entredicho debido a la vigilancia de distintas autoridades.

Octava.

Otro de los desarrollos de Tencent es QZone, creada en 2005 y que hoy en día cuenta con 563 millones de usuarios mensuales activos, lo que le confiere el octavo lugar del ranking elaborado por Statista. Se trata de una plataforma para compartir mensajes de texto, fotos y vídeos, pero a diferencia de WeChat y QQ tan sólo está disponible en chino. Por otro lado, QZone está vinculada a QQ del mismo modo en el que lo están Facebook y Messenger, por lo que el servicio de mensajería instantánea de QQ viene a ser el Messenger de QZone.

Según datos de Tencent, en esta red social se han llegado a subir hasta 650 millones de fotos en un solo día.

Descargas.

Conocida en China como Douyin y fuera de ese país como TikTok, esta aplicación es la más descargada del mundo durante 2018. Lanzada en septiembre de 2016, permite crear vídeos musicales de 15 segundos a los que se pueden incorporar divertidos efectos visuales y compartirlos con el resto de usuarios, que actualmente son unos 500 millones mensuales. Detrás de ella se encuentra el grupo Bytedance, que el pasado noviembre compró una app muy parecida, Musical.ly, que precisamente acaba de ser absorbida por Douyin.

Bytedance también son los responsables de Toutiau, un servicio de noticias que personaliza los contenidos mediante aprendizaje automático y que ha sido valorado en más de 20.000 millones dólares.

Mezcla.

Twitter fue bloqueado en China después de los violentos disturbios que estallaron en la región de Urumqui, en julio de 2009. Como alternativa a la popular red de microblogging, en agosto de ese mismo año la compañía Sina, propietaria de una red de blogs, lanzó Weibo, una plataforma que con el paso de los años ha ido adquiriendo nuevas funcionalidades y hoy en día es una mezcla entre Twitter y Facebook con 411 millones de usuarios activos mensuales.

Según Statista, por debajo de estas cuatro redes sociales chinas se encuentran Twitter (336 millones de usuarios activos al mes), Reddit (330 millones), Baidu Tieba (300 millones), Skype (300 millones), LinkedIn (294 millones), Viber (260 millones), Snapchat (255 millones), Line (203 millones), Pinterest (200 millones) y Telegram (200 millones).

Espacio 1 - Dos empresas para reanudar los viajes

SpaceX y Boeing resultaron las empresas seleccionadas por la NASA para recuperar los viajes al espacio desde suelo de Estados Unidos por medio de la colaboración entre los sectores público y privado.

Espacio 2 - La misión se programa para abril

Si todo sale según lo previsto, en abril de 2019, Bob Behnken y Doug Hurley serán los primeros astronautas en alcanzar el espacio con la nave de SpaceX denominada Crew Dragon o Dragon 2.

Espacio 3 - Lo principal está en dar seguridad

"La seguridad es principal", dijo la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell. "Haremos lo necesario para demostrar que este vehículo puede llevar astronautas tan a menudo como NASA nos permita hacerlo".