Millones de dólares en las calles de Punta del Este

Quien tiene un auto de un millón de dólares seguramente no se inquietará al tener que pagar una Patente de US$ 80.000. Pero tal vez sí le estrese el hecho de tenerlo parado en una calle de Buenos Aires, San Pablo o Montevideo, donde los robos y los atentados a la propiedad privada son cosa de todos los días. Por eso, los dueños de los automóviles más lujosos aprovechan la pasarela de Punta del Este para darse el gusto de conducirlos en verano y transformarse en blanco de todas las miradas. El vehículo más caro que se encuentra circulando esta temporada en la península y sus alrededores es un Ferrari de la década de 1960, modelo 330 GTS, valuado en unos US$ 3.000.000. No pasa desapercibido, mucho menos para el fotógrafo y experto en "fierros" Federico Desal, un argentino radicado desde hace 4 años en el Este, que se dedica a capturar con su cámara los lujosos gustos de los millonarios.

"Es una Ferrari antigua. Hay una foto de ese auto sacada con un celular en La Barra; yo justo cuando lo vi no andaba con la cámara encima. Los autos clásicos de este tipo van desde los US$ 1.500.000 a los US$ 3.000.000", dice Desal a El País.

El modelo GTS ayudó a Ferrari en 1966 a consolidar su reputación como constructor de lujosos deportivos descapotables de altas prestaciones. La producción se hizo hasta finales de 1968, cuando fue mejorado con un motor de 4.4 litros y algunos cambios estéticos menores que lo convirtieron en el 365 GTS. Solamente 100 unidades se fabricaron de este modelo diseñado por Pininfarina, una eminencia en el mundo de los coches de lujo.

"La mayoría de los autos costosos que yo conozco en Punta del Este son de empresarios, pero tampoco son necesariamente personas conocidas. Muchos trabajan en el tema del campo", agrega el fotógrafo.

Velocidad y refinamiento.

Otro de los autos que puede verse esta temporada es un Porsche GT2 RS, un modelo moderno, que alcanza los 350 kilómetros por hora y vale unos US$ 700.000. "Es un auto de carrera con reglamentaciones para poder circular por la calle", explica.

El miércoles pasado, Desal lo fotografió cuando se encontraba estacionado en el Punta del Este Resort & Spa de La Barra (el ex Mantra), el día en el que el balneario fue certificado por la Organización Mundial de Turismo. "Está este blanco y hay otro amarillo dando vueltas", anota.

"También hay una camioneta Mercedes amarilla que es súper exótica: hay un youtuber muy conocido que la tiene y otra la tiene Kim Kardashian, son muy pocas las que hay en el mundo", señala. Su valor en Estados Unidos supera los US$ 400.000, por lo que por estas latitudes puede llegar a costar US$ 600.000 o US$ 700.000.

Desal también detectó un Aston Martin DB11, empadronado en Brasil, como el que usaba James Bond. "Este año lo vi una sola vez, tengo una foto del año pasado, es de un brasilero que sale muy poquito. Este año lo vi pasar una sola vez de noche, a lo lejos", recordó.

Fortuna en la calle.

El fotógrafo dice que muchos aprovechan sus vacaciones en Punta del Este para pasear con sus automóviles de alta gama porque temen hacerlo en sus ciudades de residencia. "La mayoría los tienen en Argentina o en Estados Unidos, no se animan a usarlos allá y los sacan acá en verano. En invierno a veces vienen, pero en temporada aprovechan además para juntarse, porque la mayoría son amigos. En Argentina vos andás con un auto así y te dicen cualquier cosa; te gritan narco. Acá no le dan tanta bola al tema de dónde sacó la plata el dueño. Capaz acá te preguntan cuánto paga de Patente o cuánto da por litro", sostiene.

"La mayoría de los que son realmente caros están matriculados en EE.UU., no están homologados para andar acá, porque son casi de carrera. Entran con una importación temporaria", agrega el fotógrafo.

Desal creó recientemente, junto a dos amigos, el Cars and Coffee Uruguay, un evento que se realiza en muchas partes del mundo, en el que se encuentran propietarios de autos exóticos, exclusivos y clásicos en un lugar tranquilo para hablar de pasiones compartidas y tomar un buen café. También tiene una cuenta en Instagram (@Fede_desal) y una página de Facebook: Fede Desal Photos.

Corriendo con un lente detrás de los Ferraris

Federico Desal tiene 24 años y nació en Buenos Aires. A los 4 años se fue a vivir al Bolsón, una localidad situada en el norte de la Patagonia, a 120 kilómetros de Bariloche.

"Allí me crié en una chacra con todo tipo de animales y comiendo lo que nosotros mismos sembrábamos. A los 20 años me vine a vivir a Uruguay. Desde chico me encantó todo lo relacionado con los autos, pero acá en Uruguay, al estar más rodeado de estos fierros, se incrementó mi pasión", señaló. "Aquí compré mi primera cámara y empecé a investigar y formarme. Gracias a eso pude fotografiar varios eventos, como el Incontro Ferrari, donde hubo más de 60 ferraris recorriendo Chile Argentina y Uruguay. También estuve con los Xriders, la Fórmula E y la CARX Rallycross", agregó.