Millas de viajero frecuente: las claves y estrategias para viajar gratis

Las millas de viajero frecuente son uno de los beneficios a los que pueden acceder todos los turistas, sin embargo aún existen dudas sobre cómo y quiénes pueden generar esta ventaja que ofrecen las líneas aéreas.



Estos sistemas de recompensas –millas o kilómetros, según cómo lo denomine la compañía- se obtienen a través de la compra de pasajes o el uso de tarjetas de crédito con alianzas.



“Estos programas de viajero frecuente son beneficios genuinos, reales y palpables que las aerolíneas brindan a sus viajeros frecuentes”, explicaron a El País desde la compañía aérea Latam.



Casi todas las líneas aéreas del mundo cuentan con este programa de fidelidad —salvo algunas low cost— y al mismo tiempo esas compañías aéreas pertenecen a diferentes alianzas que permiten compartir las millas entre las compañías que las integran.



En el mundo existen tres grandes grupos de compañías aéreas: Oneworld, Star Alliance y Sky Team, que permiten compartir los beneficios.



“Por ejemplo, cuando vas viajar en American y juntar millas con Latam podés usar ese número de viajero frecuente y unificar cada programa”, explicó a El País, Natalia Lojo directora de BTM Travel.

alianzas ¿Qué compañía pertenece a cada alianza? OneWorld es una de las alianzas con más aerolíneas en Montevideo, en ella se encuentran American Airlines, Iberia y Latam. Además de British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines y SriLankan Airlines.



En tanto, Star Alliance cuenta con 28 compañías, de las que operan en Uruguay: Avianca y Copa Airlines. El resto de las aerolíneas son: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Egyptair, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, SAS, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines y United Airlines.



En el caso de Sky Team, las compañías que viajan a Uruguay son Air Europa y Aerolíneas Argentinas. En total son 20 aerolíneas socias: Aeroflot, Aeroméxico, Air France, Alitalia, China Airlines, China Eastern, China Southern, Czech Airlines, Delta, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM, Korean Air, MEA, Saudia, Tarom, Vietnam Airlines y Xiamen Airlines, además de las dos que mencionamos anteriormente.

¿Cómo se generan y cuánto duran las millas?

Existe más de una manera de generar millas. Por un lado están las que se contabilizan viajando; por el otro están las que se generan con las tarjetas de crédito.



Uruguay cuenta con dos bancos que están asociados con las millas de viajero de determinadas aerolínes: Itau con Latam y Santander con American Airlines, ambas compañías pertenecen a OneWorld.



Sin embargo, la especialista aseguró que algunas millas que se generan los viajes promocionales son menos o no se renuevan con las compras de la tarjeta de crédito. “Por ejemplo: si uso la tarjeta de crédito y tengo claro que algún momento viajaré con un boleto muy promocional esas millas no usadas pueden vencerse”, explicó y aconsejó siempre leer la “letra chica”.

Los números de viajero frecuente pueden gestionarse directamente a través de la página web de las aerolíneas sin costo. Al momento de viajar, el

pasajero debe entregar su número al sacar el pasaje; luego debe presentarlo en el check in y corroborar que sus datos estén correctos.



¿Qué pasa si te olvidás de ingresas tu número de viajero frecuente? La mayoría de las aerolíneas se permite abrir una solicitud de reclamos. El tiempo para pedir que se acrediten esas millas de viajero dependerá de la compañía y si ya se pertenece al programa de viajero en la actualidad.

Cómo vale la pena usarlas.

No existen destinos para los que sea conveniente usar las millas, en realidad, cualquier pasajero puede utilizarlas como le convenga. Un buen uso de este beneficio repercute en pasajes gratuitos.



Sin embargo, no siempre se usan de manera correcta: “El problema es que las personas no las utilizan inteligentemente dado que entran en la desesperación de gastarlas. Terminan pagando más de lo que saldría realmente el boleto sobre todo con los copagos cuando te permite usar millas y pagar”, sostuvo Lojo.



Las millas son ideales para las personas que tienen flexibilidad de 4 a 5 días en las fechas. Si quien viaja tiene en el horizonte un viaje muy rígido y no puede jugar con las fechas probablemente tenga que pagar parte del pasaje o gastar muchas millas para adquirirlo.



Según datos de Latam Airlines en Uruguay se utilizan muchísimo los progamas de viajero frecuente. En un año los uruguayos canjearon en la compañía alrededor de 36.000 tickets generados con millas, eso equivale a unos 202 aviones llenos. Esto pone al mercado local a niveles como el de países más populosos como Ecuador, por ejemplo.

Cuáles son los beneficios que ofrecen las millas.

Las millas de viajero frecuente son un beneficio democrático, los únicos que no pueden tener número de viajero frecuente son los infantes (menores de dos años). Cualquier persona puede acceder al sitio de la aerolínea que prefiera —es importante tener en cuenta la alianza— y hacerse una cuenta.



El siguiente paso es viajar lo suficiente para mejorar el estatus y acceder a más beneficios. La acumulación de millas voladas hace que se cambie de categoría para acceder a nuevas oportunidades.



“El estatus sirve para acceder a salas VIP y no pagar algunos beneficios como el equipaje o el asiento. Hoy en día vale mucho tener estatus porque te cobran todo. Cuanto más arriba genera más millas, porque en general por cada una volada vale un poco más”, agregó.



No obstante, advirtió que para mejorar la categoría las millas que se acumulan por tarjeta de crédito no cuentan.



Los errores frecuentes.

Entre los errores más frecuentes que cometen los pasajeros es tener dos números de viajero frecuente en la misma alianza. “Es lo más normal, que las personas tengan un número para Latam y otro para American y eso hace que pierdan porque pertenecen a la misma alianza y podrían sumar esas millas”, puntualizó Lojo.



En tanto, respecto a las promociones a las que muchas veces acceden los pasajeros por las cuales se les cobra por ser miembros de un club o afiliarse para tener ciertos beneficios la especialista sentenció: “Siempre la inversión por anticipado o esas promociones de comprar millas son negocio de las compañías aéreas”.



“El negocio es muy bueno porque el pasajero está comprando un ‘por las dudas’, el pasajero está comprando la posibilidad de entrar a una sala vip, la posibilidad de tener asiento gratis, si después no viajan o van por otra compañía aérea no lo usan”, aseguró.

Los programas de las tarjetas de crédito. Para sumar millas en el Banco Itaú, es importante saber que las tarjetas que suman millas son aquellas que pertenecen al programa Volar. En las tarjetas de débito se contabiliza una milla por cada dos dólares y en las de crédito, una milla por dólar.



En tanto los débitos automáticos, pagos de facturas, retiros de dinero, comisiones del banco, consumos realizados en redes de cobranza que se hacen con las tarjetas de débito no suman. Mientras que en el caso de las tarjetas de crédito, todos los movimiento salvo extracciones de dinero o intereses financieros generan millas.



Por otro lado, el mismo banco ofrece la tarjeta Visa Latam Pass, Visa Platinum Latam Pass y Visa Infinite Latam Pass. Este tipo de tarjeta utiliza directamente el programa de viajero frecuente de Latam y suma millas y beneficios en función de su categoría.



Por su parte, el banco Santander cuenta con la tarjeta de crédito AAdvantage. La tarjeta viene en lo que el banco llama The Trilogy, que son la tarjeta Santander Select Visa Platinum, Santander Select Mastercard y Santander Select Visa Infinite. Estas tarjetas permiten acceder a diferentes beneficios dentro del banco así como en los aeropuertos y para viajar dentro de la red Oneworld.



Por su parte, el banco BBVA ofrece la tarjeta Mastercard Black del Club Premium que permite acumular Avios de la empresa Iberia, estos pueden ser canjeados en esa aerolínea o en cualquiera de las de Oneworld.