Mezclar fernet con mate: la peculiar receta que causó polémica en redes sociales

Los entusiastas del mate suelen implementar todo tipo de combinaciones para disfrutar de su infusión favorita: dulce, amarga, con yuyos, con café, en formato tereré, mate de leche y en forma de helado de yerba mate. Las variantes abundan, pero hasta ahora nadie se había animado a combinar el fernet con Coca-Cola y el mate en una sola bebida.

La idea nació como un desafío para las redes sociales de parte de Latinafy Market, la cuenta de Instagram de la plataforma global de e-commerce que se especializa en productos latinoamericanos. “Hacé el #FerMateChallenge y etiquetanos. Probar para creer. Sumale hielo para más placer”, reza la breve descripción del video que se viralizó rápidamente. “¿Mate con fernet? Polémico, pero me sirve”, dice la presentadora y detalla el paso a paso de esta peculiar receta.



“En el paso 1, vas a armar tu mate como todos los días. Le ponés yerba y en vez de agua le vas a poner coca. Sin miedo, vos mandale”, dice la mujer mientras en el video se ve cómo la espuma de la gaseosa comienza a invadir lentamente la boca del mate. “En el paso 2, vas a poner la bombilla, Y el paso 3, es donde las potencias se juntan. Como Messi con Neymar, como Shakira con Rihanna y las chocolinas con el dulce de leche”, señaló, y le agregó fernet a la combinación.

“¡Con ustedes, el ‘Fermate’!”, anunció una vez finalizado el proceso de preparación. Aunque aclaró que tenía muchas dudas de probarlo. “Puede salir muy bien o muy mal”, reconoció justo antes de ponerse la bombilla en los labios, con un gesto de preocupación difícil de ocultar.



“Sorbo, pienso. No me convence. ¿Me convence? Me convence un montón”, se corrigió de inmediato mostrando una sonrisa a la cámara. “¿Acaso soy la primera persona que prueba esto? Yendo a patentar”, agregó.



Los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar. El posteo se viralizó no solo en Instagram, sino que fue compartido por usuarios en Twitter, donde las reacciones se multiplicaron aún más. “Es un tereré de fernet”, sostuvo un usuario. “¡Pero a eso le falta hielo!”, apuntó una usuaria.

“Denle una ocupación a esta gente o van a romper todo lo que queda”, reclamó un tuitero. “No arruinen el mate”, dijo otro en el mismo sentido.



También hubo varios comentarios afirmando que, efectivamente, el “Fermate” es una delicia. “¡Increíble! Lo probé, riquísimo”, sostuvo una usuaria. “¡Uno para el otro! ¡Agréguenle dos hielos y explota!”, recomendó otra. Incluso hubo un tercero que se animó a dar su propia receta: “Preparalo antes al fernet, en un termo con hielo, y luego lo servís en el mate”.