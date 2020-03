Mercedes Viola: la madre que enseña a perderle el miedo a la discapacidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hoy Magdalena comienza la facultad. Lo que hace 20 años parecía tan lejano, gracias a tantas, tantas personas que sería imposible nombrar, pero especialmente gracias a ella, hoy es una realidad. Hoy empieza su carrera universitaria!! Felicitaciones, Magda!!!”.

Eso escribía en sus redes sociales Mercedes Viola, para quien el pasado lunes no fue un día más. Su hija Magdalena empezaba la facultad de Bellas Artes. El año pasado se convirtió en la primera bachiller del Uruguay con síndrome de Down. Pasos importantes que vienen demostrando que la inclusión es posible en la sociedad, un tema por el que Mercedes viene trabajando desde el nacimiento de su hija menor.



A pocos días del Día Mundial del Síndrome de Down, Mercedes, fundadora de 4D Lab, empresa que apunta a la transformación hacia una comunicación y una cultura inclusiva, explicó su trabajo: “Me empecé a especializar en toda el área de educación inclusiva, sociedad inclusiva y cómo trabajar de cara a eso”. Y añadió: “Originalmente empezamos con capacitaciones en idioma en empresas y después nos fuimos especializando en todo lo que tiene que ver con la comunicación y la educación”.



Hoy, las cuatro áreas de acción de 4D Lab son: Comunicación en Idiomas, Comunicación Humana, Diversidad e Inclusión y Desarrollo Regenerativo. Mercedes es arquitecta de profesión, pero durante los últimos 20 años se ha formado en temas de discapacidad e inclusión y ha ido generado redes, nacionales e internacionales, en estos temas.



Diversidad e Inclusión es lo que más demanda un cambio de paradigma y lo que más cuesta instaurar aunque el discurso sea otro. “Es a lo que el mundo le tiene más miedo porque si en una institución educativa o en cualquier lado yo pregunto: ‘¿Tenés miedo a la equidad con las mujeres?’, nadie dice que sí. Pero si pregunto: ‘¿Tenés miedo a que venga una persona con discapacidad a trabajar acá?’ Ahí, sí”, señaló Mercedes.



El miedo, según la experta, surge porque no sabemos cómo enfrentar la situación “por falta de familiaridad y porque en el discurso todavía se sigue aceptando cuando una empresa dice ‘no puedo contratar a una persona con discapacidad intelectual porque ¿qué va a hacer?’ o en una institución educativa dicen ‘acá no pueden venir, tienen que ir a una escuela especial’. A nivel de discurso el rechazo sigue existiendo aunque no sea legal lo que argumentan”.



Mercedes dijo que el problema es que en la sociedad todo está pensado para “el homogéneo”, por lo que el cambio de paradigma “pasa un poco por un cambio personal, por cómo me relaciono con el otro y después cómo nos relacionamos entre todos y cómo nos relacionamos hasta con el medio ambiente. Son cambios de todo”.



Uruguay.

La responsable de 4D Lab destacó que en nuestro país se ha avanzado muchísimo en el tema de la discapacidad, pero aún queda mucho camino por recorrer. “Hace 20 años ni siquiera existía la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del 2006 y que Uruguay aprobó en 2008. En 2017 se sacó el Protocolo de Actuación para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Sistema Educativo”, enumeró como grandes avances.



Lo que muchas veces falta es que el discurso se acompase con la realidad. “Hay gente que políticamente te dice ‘somos una organización inclusiva’ y en la práctica tienen una persona con síndrome de Down que en el salón comedor siempre está sola, nadie se sienta a charlar con ella. O vas a una escuela y te siguen diciendo ‘acá no tenemos más cupos’ y no existe eso del cupo. O te dicen que el alumno vaya dos veces por semana y que las otras tres tiene que ir a una escuela especial o que puede ir pero con un acompañante y eso es un invento. Discapacidad no quiere decir que no pueda estar solo; puede que sí, pero puede que no. La mayoría no es así”, apuntó.



De todas formas destacó que en el sistema educativo se han hecho avances, pero faltan datos y es en lo que también se trabaja con ANEP. “Se sabe que hay un 40% de jóvenes que termina el bachillerato; imaginate personas con discapacidad. En contextos de mayor vulnerabilidad, un 10% termina el bachillerato, lo que será entonces para una persona con discapacidad en un contexto vulnerable”, señaló.



La ley de inclusión para personas con discapacidad, que determina que el 4% del personal de una empresa debe ser discapacitado, es otro gran avance. El problema es que, para que cuente para la ley, esas personas deben estar anotadas en el Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) del Ministerio de Desarrollo Social y no todos están registrados. Y eso ocurre muchas veces porque las personas no quieren ser consideradas discapacitadas si, por ejemplo, no oyen o no ven bien.



“Nuestro trabajo es hacerles entender que tener una discapacidad no lo hace ser una persona inferior en la categoría de ciudadanos. Tenemos que entender que es una persona completa en sí misma que tiene ciertas características para las que nosotros, que somos un medio que está pensado para algunos, no somos accesibles y generamos su discapacidad”, señaló Mercedes.



Trabajo.

4D Lab comienza por hacer un relevamiento de situación de la empresa o institución educativa que la contrata. En base al diagnóstico se elabora un programa de transformación. “Por ejemplo, a nivel de instituciones educativas trabajás primero con la gente que está en puestos de liderazgo y luego a nivel de práctica en el aula con los docentes. Es un proceso de mejora continua”, detalló Mercedes.



En las organizaciones es algo similar; depende mucho del tamaño de la empresa.



4D Lab cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario. Además, entabla distintas alianzas de acuerdo al trabajo que se realiza. Un ejemplo es la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo equipo coordinador integra Mercedes.



También es parte de ProEdu, “una organización sin fines de lucro cuyo objetivo principal es promover y garantizar el derecho a una educación de calidad, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, es decir, una educación inclusiva”.



“La investigación muestra que realmente cuando vos vas cambiando el paradigma se enriquece todo el equipo porque empezás a estar atento a un montón de cosas a las que no estabas atento. No favorecés solo a la persona con discapacidad, se favorecen todos. Muchas veces pasa al revés, personas con discapacidad que han tenido menos posibilidades en su vida, valoran mucho más ciertas fuentes de trabajo que los hacen que sean más responsables”, concluyó esta mujer a la que Magdalena le muestra cada día que todo eso es posible.