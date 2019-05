Mercedes-Benz: el lujo alemán en forma de SUV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No quedan muchas dudas, las SUV están conquistando al mundo automotor. Su combinación de todo terreno con deportivo les permite adaptarse tanto a ciudad como a caminos off-road, ideales para aquellos que quieren alimentar el espíritu aventurero sin sacrificar la comodidad. En este escenario, las grandes marcas están ampliando su línea de productos para acompañar este fenómeno, y Mercedes-Benz no es la excepción.



En 2018, con 300 unidades vendidas, la marca alemana se posicionó por décimo quinto año consecutivo como el líder dentro del sector premium local, y las SUV ejercieron un rol fundamental. La categoría representó el 68% del total de ventas de la empresa, contra el 32% de los automóviles.



A nivel global, ocuparon más de un tercio del total de las ventas de la marca en países referentes como China, Francia, Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña, y todo parece indicar que la tendencia aumentará.



La tradición de Mercedes-Benz con todo terrenos se remonta a más de cuarenta años, con el lanzamiento del Clase G, un vehículo originalmente militar que se expandió a todo el mundo e incluso llegó a transportar al Papa. En 1998 la marca salió al mercado con la primer camioneta propiamente SUV: la ML 320 (Hoy Clase GLE), y desde entonces ha innovado con distintas propuestas, siempre apuntando al off road y a la recreación, pero sin perder la elegancia y el lujo que identifican a sus sedanes.



En Uruguay es pionera en distintos aspectos. Uno de ellos es la introducción de híbridos a las SUV, combinando motores a combustión y eléctricos para un mejor rendimiento, Además, fue la primer marca en incluir el sistema de frenado autónomo, elevando el estándar de seguridad a nivel local.



Actualmente ofrece ocho modelos dentro del segmento: GLA, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS y G, que cubren las necesidades de cada categoría. Con motivo de "Una experiencia SUV", el especial de El País dedicado a este mercado, Mercedes-Benz presenta dos de sus camionetas más populares: la GLA 180 y la GLC.



GLA 180, la primera con frenado autónomo de emergencia

Llegó hace dos años al país y rápidamente se convirtió en el vehículo más vendido de la marca. Gracias a su precio accesible dentro del mercado alta gama, suele ser la puerta de entrada al mundo Mercedes Benz.



Es una SUV de tamaño compacto, con uno de los diseños más deportivos y modernos de su catálogo. A nivel de mecánica, ofrece un potente motor de 1.6 litros y 122 CV, con dos opciones de transmisión: una manual de seis cambios y una automática secuencial de doble embrague y siete cambios.



Su equipamiento de serie incluye todos los detalles que identifican a un producto de lujo. Desde interiores de cuero y una pantalla de 7 pulgadas, hasta control de velocidad crucero y limitador de velocidad.



Pero lo que lo que la destaca es su énfasis en la seguridad, ya que fue el primer vehículo del país en introducir el sistema de frenado de emergencia autónomo. Gracias a radares y sensores, el sistema detecta los vehículos precedentes, y si considera que existe el peligro de un choque emite una alarma en el cuadro de instrumentos.



Si no se disminuye la velocidad, el sistema emite además un sonido intermitente, y cuando el conductor comienza a frenar lo asiste aumentando la presión del freno. En el caso de que el conductor no reaccione ante las advertencias, frena en forma automática.



Se trata de una tecnología obligatoria en muchos países de Europa, y según estudio elaborado por el Insurance Institute for Highway Safety de Estados Unidos, redujo las demandas por lesiones en hasta un 35%. Esta innovación sumada al detector de fatiga y otras medidas de protección hacen al GLA 180 una de las opciones más seguras del mercado.



GLC, la única SUV híbrida enchufable

Es la gran apuesta de Mercedes-Benz dentro de las SUV medianas, y la única con un sistema híbrido enchufable, que además de mejorar el rendimiento y eficiencia lo hacen más amigable con el medio ambiente.



Viene equipada con un motor de combustión interna de 2.0 l, con 4 cilindros y una potencia de 211 CV, y un segundo motor eléctrico de 113 CV, alcanzando entre ambos una potencia combinada de 320 CV.



Al prender el auto, el sistema híbrido permite recorrer hasta 34 km en régimen puramente eléctrico, con un andar suave y silencioso y a una velocidad máxima de 135 km/h. Cuando se aumenta la exigencia o se llega a una velocidad superior, el motor de combustión se pone en marcha en forma automática, el conductor no tiene que realizar ninguna acción para activarlo.



Es una híbrida enchufable, que se carga conectando la batería del motor eléctrico a una toma de corriente doméstica, con un tiempo de carga total de aproximadamente cuatro horas. A esto se suma la recarga gracias a la energía que el propio vehículo genera al frenar. Toda esta ingeniería resulta en una eficiencia formidable, con un rendimiento de 40km por litro.



Todas sus versiones cuentan con 4MATIC, un sistema de tracción integral que mejora el confort y la seguridad durante la marcha, y a nivel de equipamiento ofrece prestaciones que la colocan como una de las opciones de lujo más completas del país.



La GLA 180 y la GLC de Mercedes Benz forman parte de "Una experiencia SUV", un especial de El País que reúne la información de los principales modelos del mercado, acompañada de un despliegue inédito de imágenes, videos e infografías. Para acceder haga click aquí.