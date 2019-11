Mercedes-Benz Clase A: elegancia y tecnología para el mejor rendimiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuando se trata de vehículos urbanos que reúnan elegancia, potencia y seguridad, pocas marcas pueden competir con el Mercedes Benz Clase A.



Este modelo se presentó por primera vez en 1997, y generó toda una revolución a nivel conceptual y estético. La marca identificada con los automóviles de gran porte presentaba al mundo un innovador monovolumen, que gracias a sus dimensiones acotadas resultaba muy práctico para trasladarse en ciudad.



Fue un verdadero éxito, y con los años fue incorporando cambios en diseño y tecnología que le dieron su impronta actual. A Uruguay llegó hace unos meses la cuarta generación de este modelo, que presenta una a versión compacta (Clase A 200) y otra en sedán (Clase A sedán Style).



Es considerado el auto más juvenil de Mercedes Benz, y para muchos la puerta de de entrada al mundo de la marca alemana. Entre sus puntos altos está su diseño vanguardista, nivel de confort, y las prestaciones en seguridad, que incluyen frenado autónomo de emergencia como equipamiento de serie.



Pero lo que lo hace realmente único es que es el primer vehículo con el sistema multimedia Mercedes Benz User Experience (MBUX), un despliegue de tecnología y pantallas táctiles que plantean una experiencia totalmente nueva en la cabina, y que marca la introducción de la automotriz en la era de la inteligencia artificial.



Mercedes-Benz User Experience propone un despliegue visual con una impresionante pantalla táctil doble.

Mercedes-Benz User Experience

Este sistema multimedia plantea una verdadera revolución en el interior del automóvil, gracias a la instalación de una enorme pantalla táctil doble, que parte del centro de la cabina y se extiende hasta detrás del volante, integrando el panel de instrumentos.



Su interfaz está inspirada en el funcionamiento de Smartphone, y desde aquí el conductor controla en forma fácil todas las funciones del vehículo: temperatura, radio y navegación También incluye botones al volante para que el conductor no tenga que desviar los ojos de la carretera.



Además del despliegue visual, la ventaja de esta plataforma es que permite la personalización. Por ejemplo, la esfera izquierda de la pantalla puede mostrar el velocímetro o el reproductor de música, mientras que la derecha los datos de consumo o el mapa de la navegación. Incluso se pueden crear perfiles que conserven la selección en aspectos como luz ambiental o radio preferida.



Como opcional, MBUX puede agregar funciones que aplican inteligencia artificial, como es el comando de voz mejorado. Este se activa con la frase “Hola Mercedes”, y no solo permite controlar una variedad de funciones con la voz sino realizar preguntas al vehículo, generando una verdadera interacción.



. Logra una aceleración de 0 a 100 km en 8 segundos y una velocidad máxima de 225 km/h.

Comodidad para toda la familia

Tanto el Clase A 200 como el Clase A sedán Style poseen un motor turbo de cuatro cilindros, que incluyen por primera vez desconexión de cilindros para reducir emisiones y consumo de combustible. Esta ingeniería los hace más eficientes al mismo tiempo que más amigables con el medio ambientes.



En ambos casos el impulsor está asociado a una transmisión automática de siete relaciones con levas al volante. Esta tecnología genera una potencia de 163 CV con un torque máximo de 250 Nm entre las 1.620 y 4.000 vueltas.

En materia de confort, posee todos los elementos que hacen a un vehículo de lujo, desde climatizador automático bizona y control de velocidad crucero hasta paquete de integración de Smartphone Apple Car Play y Android Auto.



Pese a su naturaleza de compacto, se trata de un vehículo con espacio suficiente para toda una familia. En el caso del Clase A sedán vienen con un tercer volumen, que además de agregar espacio en las plazas traseras agrega otros 50 litros en el baúl para mayor capacidad.



Es el único en su segmento con frenado autónomo de emergencia como equipamiento de serie.

Un auto que frena solo

Pero la calidad no se limita al motor y al confort, ya que cuenta con una serie de elementos que lo hacen uno de los vehículos más seguros del país. Entre estos siete airbags, frenos ABS, Adaptive Break, sistema ESP, aviso de pérdidas de presión de neumáticos y anclajes extra para colocar sillas infantiles.



A esto se suma que es el único en su segmento con frenado autónomo de emergencia como equipamiento de serie. Gracias a distintos radares y sensores, este sistema detecta los vehículos precedentes, y si considera que existe peligro de choque emite una alarma en el cuadro de instrumentos. Si el conductor no disminuye la velocidad emite además un sonido intermitente, y cuando este comienza a detenerse lo asiste aumentando la presión del freno.



En el caso de que el conductor no reaccione ante la advertencia, frena en forma automática. Dependiendo de la situación incluso puede evitar la colisión con vehículos estáticos o que viajan a menor velocidad, así como peatones y ciclistas.



El Mercedes-Benz A 200 tiene un precio inicial de US$ 39.990 y el Clase A Sedan Style de US$ 49.990. Ambos forman parte de "Una experiencia Urbana", un especial de El País que reúne la información de los principales modelos del mercado, acompañada de un despliegue inédito de imágenes, videos e infografías. Para acceder haga click aquí.