Mentiras de Whatsapp: por paro bancario no habrá plata en los cajeros

Que un cajero indique que no tiene plata puede ser frustrante, saber que ningún cajero del país va a tener dinero a pocos días de un fin de semana largo puede ser caótico y eso es lo que advierte un mensaje que se viralizó a través de Whatsapp.



"Reenvíar a sus grupos que el jueves es la última recarga de cajeros y recién se volverán a recarga el miércoles 14/02. Que lo tengan en cuenta para que no se queden sin $$$ Abrazo!", indica que mensaje que además explica "se debe al paro bancario del viernes y al feriado de carnaval lunes y martes".

La noticia podría ser real, pero no para Uruguay. Es en Argentina donde habrá un paro de actividades en todos los bancos públicos y privados del país mañana.



Esta medida en Argentina, que también está en vísperas de un fin de semana largo por los feriados de Carnaval, efectivamente podría implicar que haya una faltante de dinero, pero esto no repercute en los cajeros uruguayos.



En Uruguay la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) publicó en su portal informativo que "a la luz de la intencionalidad negativa que se advierte detrás de este mensaje, AEBU desea aclarar que no mantiene ningún conflicto con los bancos oficiales o privados en este momento y que no está en curso medida sindical de lucha alguna que pueda afectar la disponibilidad de dinero en ningún punto del país".



En este sentido las redes de cajeros van a funcionar como en todos los feriados de Carnaval.



La medida de paro en Argentina se realiza en rechazo a la ley que modificó el régimen jubilatorio vigente para los trabajadores del Banco Provincia reformulando por ejemplo la edad para acceder al beneficio jubilatorio.