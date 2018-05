La verdad detrás del avión "llenito de familias cubanas" que dicen llegó a Uruguay

“Clarita ¿cómo estás? Te paso a contar una que me llegó por el hermano de Papino....que es el que trabaja en el aeropuerto, que es gerente de mantenimiento de flotas”. Así comienza el audio que ya está circulando entre varios uruguayos por WhatsApp.



Aunque la voz de la persona que habla suena rara, pareciera que distorsionada con alguna herramienta, uno sigue escuchando el audio para saber qué es lo que pasó en el aeropuerto según esta "señora" que lo protagoniza.



“Hace unas semanas estaba trabajando de madrugada en un avión de American Airlines que tenía un desperfecto y vio como llegaba un avión de Aereo Cubana. Venía llenito de familias cubanas”, sigue el audio. Y luego cuanta que “bajaron, no los pasaron por Aduanas y los subieron a un ómnibus de Cutcsa. Él dice que le pareció ver funcionarios con el uniforme del Mides subiéndolos al ómnibus”.



Y la amiga de Clarita continúa, explicándole que le cuenta esto porque la empleada de “Rosita, que trabajaba en Envidrio, le contó que la fábrica estaba funcionando bien” porque “en el subsuelo, parece que medio escondido, pusieron una especie de hotel, con baños, con lobby con gimnasio, de todo. Y ahí es donde los llevan a los cubanos, a los dominicanos, a los venezolanos. Así parece que se gastaron la plata del Fondes”.



El audio sigue contando que “lo peor” de toda la situación es que “ellos se quieren ir” porque “dicen que Uruguay está carísimo, que no aguantan más el precio de la comida, de los gastos, la inseguridad. Ellos no quieren estar acá, pero les sacaron el pasaporte y les retienen el pasaporte hasta que voten en la próxima elección”.



Porque según dice, el Frente Amplio “tiene calculado que con 10.000 inmigrantes ganan las próximas elecciones (…) Tienen todo armado, porque unos los traen, otros les dan vivienda, y la que le hacia todos los papeles era la abogada senadora, la que fue en cana”, en referencia a Michelle Suárez, y agrega que “ahora están con la cola entre las patas porque todo esto puede saltar en la prensa. En fin, estoy indignada”, le cuenta en el audio a su amiga.

¿De dónde surge este audio?

La verdad detrás de este audio que está circulando en los celulares de muchos uruguayos es que se trata de un experimento.

El País habló con Juanchi Hounie, conductor del programa Fácil Desviarse, que va de lunes a viernes de 16 a 19 horas en radio Del Sol, para llegar a la raíz del asunto.



Hounie contó que "lo que pasó fue que el miércoles (2 de mayo) a partir de un audio que nos había llegado a uno de nosotros, el clásico audio viral de WhatsApp, salía una mujer diciendo algo de que estaban llegando cubanos a Uruguay y que los llevan a la Corte Electoral, etc.".



Y fue a partir de ese audio que los conductores del programa se preguntaron "hasta qué punto puede llegar la gente a compartir algo si se presenta incluso de una manera más inverosímil" de la que llegaba ese audio puntual. Fue así que pensaron en un audio que fuera al extremo y que a lo de la supuesta llegada de cubanos a Uruguay mencionara cosas como lo de que un ómnibus de Cutcsa los estaba esperando o que había funcionarios del Mides.

RELACIONADAS Secuestro de niño en Colón: qué hay de cierto en la publicación que circula en WhatsApp By Rosana Decima Secuestro de niño en Colón: qué hay de cierto en la publicación que circula en WhatsApp Secuestro de niño en Colón: qué hay de cierto en la publicación que circula en WhatsApp

"Entonces dijimos, vamos a hacer ese audio, vamos a grabarlo. Y lo grabé con una voz de señora, aunque se nota bastante que es mi voz para la gente que me conoce", explicó el conductor.

"Entonces en el programa de radio cuando arrancamos hablamos de este tema, de que íbamos a hacer el experimento. Presentamos la pieza que armamos nosotros y dijimos que todos los que quieran reproducirlo se lo pasábamos para que lo mandaran a distintos grupos para ver hasta dónde llega", agregó.

Y las repercusiones llegaron: en menos de tres días la audiencia fue contándole a los conductores del programa que muchos de sus contactos no se creían lo del audio, pero muchos otros sí y se quejaban de que el gobierno estaba "destruyendo el país".

Hounie dijo que incluso en las últimas horas le llegó un audio que alguien había grabado con otra voz, en el que se reproducía el contenido del mensaje que enviaron para el experimento.



"Llegaron muchos WhatsApp de gente que empezó a replicar" lo que decía el mensaje, dijo el conductor.



Este experimento que surgió del programa Fácil Desviarse es una clara muestra de cómo muchas veces algunos mensajes se vuelven virales, a pesar de tener componentes que son inverosímiles al extremo.