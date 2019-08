Meningitis: una inflamación peligrosa que puede prevenirse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como meningitis meningocócica a la “infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal”. Esta enfermedad puede provocar graves daños neurológicos y es mortal en la mitad de los casos no tratados. Si bien existe vacunación, no es obligatoria en Uruguay.

Existen seis cepas que provocan la infección: A, B, C, W, X e Y. Los distintos tipos de meningitis afectan en mayor o menor medida a diferentes países. En el caso de Uruguay, el grupo B es el que más apareció en 2017, representando el 69,2% de los casos; y 57,14% en nueve meses de 2018. En 2017 se constató un brote, cuya causa se desconoce.

La variedad C fue la segunda más importante con 15,4% en 2017, mientras que en 2018 se ubicó en tercer lugar con 14,28%; la cepa W tuvo un gran crecimiento en 2018, registrando un 21,42%, en relación a 2017, cuando solo el 7,7% de los casos perteneció a esta variedad. En tanto, en 2017, el 7,7% de los casos correspondió a la cepa Y, mientras que el 7,14% de 2018 no pudo ser identificada entre W e Y.

Mujer trabajando en una vacuna en laboratorio. Foto: AFP

La enfermedad.

La especialista Gabriela Vidal, gerente médica de vacunas Cono Sur del laboratorio GlaxoSmithKline, explicó que la enfermedad de las meninges tiene un comienzo rápido y evoluciona en unas 24 horas. Puede tener tres desarrollos principales: la enfermedad meningococcina, la meningitis y la meningococcemia.El Ministerio de Salud Pública (MSP) define a la enfermedad meningococcica como el padecimiento en el que la bacteria es aislada tanto de la sangre como del líquido cefalorraquídeo. En tanto, se llama meningitis a la enfermedad en la que se aísla en meningococo del líquido cefalorraquídeo.

La enfermedad produce una inflamación de las membranas (meninges) que rodean el cerebro y la médula espinal y es la más común. “De alguna manera es la que determina un mejor pronóstico, aunque no quiere decir que no tenga secuelas o no sea mortal”, señaló la especialista a El País.

Por su parte, la meningococcemia ocurre cuando la bacteria llegó a la sangre y provoca una infección generalizada. Es la que presenta mayor mortalidad, ya que la bacteria se disemina a través del torrente sanguíneo.

Los primeros síntomas, en muchas ocasiones, pueden confundirse con los de la gripe: fiebre, irritabilidad, falta de apetito, somnolencia, dolor de cabeza, dolor de garganta y sed.

Los que tienen más riesgo de enfermarse Poblaciones de riesgo ante la enfermedad meningoccócica: lactantes, niños menores de 5 años de edad, adolescentes (de 11 a 19 años de edad). Además, estudiantes que viven en residencias estudiantiles, reclutas militares, cuidadores de pacientes infectados, viajeros a zonas endémicas, personal de laboratorios y salud, pacientes con inmunodeficiencias o VIH, pacientes en tratamiento con eculizumab y personas que trabajan en la industria petrolera.

A las ocho horas comienzan a verse otros síntomas como flacidez muscular, enfermedad cutánea y otros dolores, razón por la que, en general, es a partir de este momento que se consulta. A las 12 horas los síntomas el cuadro de síntomas incluye dolor de piernas, irritabilidad y manos y pies fríos.

Vidal indicó que normalmente “las internaciones se producen a las 13 horas del desarrollo de la enfermedad”, lapso en el que los pacientes pueden presentar pérdida de conciencia, fontanela tensa, rigidez de nuca y rechazo a la luz. Una meningitis no tratada o resistente puede provocar la muerte a las 24 horas.

Los principales afectados por la enfermedad son los lactantes y menores de cinco años –en los que puede provocar grandes secuelas–, así como en adolescentes, personal de la salud y militares.

Estas poblaciones están en riesgo por diversos motivos, pero la razón radica en que la enfermedad se contrae a través de las mucosas.

Vacunación no obligatoria

La vacunación está disponible; sin embargo no es obligatoria en Uruguay. “La vacunación es el método más efectivo para prevenir la enfermedad y en Uruguay existen vacunas para cinco de los seis grupos: el A, B, C, W e Y”, comentó Vidal.

En 2017, en Uruguay los casos aumentaron respecto a años anteriores. “No se sabe por qué surgen los brotes”, dijo. Y añadió: “Uno de los principales lugares del mundo donde está el cinturón meningítico es en el África subsahariana y se ve que los casos aumentan en la estación más seca. Pero no está claro por qué sucede”.

Además, menos del 1% de las personas que portan la enfermedad la padecen y la razón por la que sucede esto tampoco está clara.

Respecto a las campañas realizadas en la década de 1990 para prevenir la enfermedad, la médica explicó que las vacunas de esa época estuvieron destinadas a combatir brotes específicos. “Eran hechas a medida. Las que están disponibles ahora probablemente tengan un espectro de acción más amplio”, agregó.