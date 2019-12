Los 25 mejores viajes para hacer en 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Editores y exploradores de la revista National Geographic Traveler eligieron los 25 destinos más emocionantes del planeta para visitar el próximo año.

Mostar, Bosnia y Herzegovina

Por qué ir ahora: 25 años de paz



Parcialmente destruida durante la Guerra de Bosnia (1992–1995), Mostar, rica en historia, todavía tiene cicatrices del pasado. Numerosos edificios en la Ciudad Vieja, desarrollados como una ciudad fronteriza otomana del siglo XV, han sido reconstruidos o restaurados en los 25 años transcurridos desde que los Acuerdos de Paz de Dayton establecieron una calma relativa en los Balcanes occidentales.

La imagen más tangible de paz de Mostar es el Stari Most (Puente Viejo) del siglo XVI, reconstruido en 2004. Conecta el lado oeste predominantemente cristiano croata de la ciudad con el este principalmente bosnio musulmán.

Provincia de Guizhou, China

Por qué ir ahora: Pueblos casi intactos por el tiempo



Históricamente una de las provincias más aisladas y desconocidas de China, el suroeste de Guizhou está ganando notoriedad mundial como un centro de computación en la nube y big data. Allí se han establecido Apple, Huawei y otras potencias tecnológicas. Incluye aldeas tradicionales de los grupos étnicos minoritarios, como los Bouyei, Dong y Miao. En las aldeas indígenas del este de Guizhou, en particular, los días se desarrollan a un ritmo lento y la gente continúa las tradiciones agrícolas y textiles, como hilar, bordar y batik, practicadas desde el siglo VI.

Tohoku, Japón

Por qué ir ahora: Escape de las multitudes olímpicas



Esta región, que comprende las seis prefecturas más septentrionales de la isla principal de Honshu en Japón, presenta bosques vírgenes, gargantas y lagos, templos y santuarios milenarios y venerables festivales locales. Camine por el sendero costero Michinoku, que recorre 620 millas desde Aomori hasta Fukushima. Este último fue devastado por el tsunami de 2011 y el sendero recién abierto es un símbolo conmovedor del renacimiento de la zona.

Sendero Nacional Azul, Hungría

Por qué ir ahora: Haga una caminata por un camino europeo menos conocido



Hungría es un destino de senderismo de ensueño gracias al Sendero Nacional Azul. Es una red maravillosamente diversa de senderos marcados con rayas blancas y azules. Originado en 1938 y reconocido como el primer sendero de larga distancia de Europa, es parte de la ruta E4 de caminata de larga distancia europea que comienza en España y termina (con conexiones de ferry) en Chipre.

Telč, Chequia

Por qué ir ahora: Entorno de cuento de hadas



Situada a medio camino entre Praga y Viena, esta ciudad de libro de cuentos comenzó oficialmente en el siglo XIV como una encrucijada en las rutas comerciales muy transitadas entre Bohemia, Moravia y Austria. Los muros de piedra y un sistema de estanques de peces artificiales ayudaron a proteger el centro histórico de Telč, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El antiguo castillo gótico fue transformado en una joya renacentista por el noble Zachariáš de Hradec y su esposa, Kateřina, cuyo gusto italiano inspiró el estilo adornado de Telč.

Islas Magdalena, Canadá

Por qué ir ahora: visite un hermoso pero decreciente mundo de hielo



Es el hábitat natural de las focas arpa en el Golfo de San Lorenzo, frente a las islas Magdalena, Quebec, uno de los tres criaderos de la especie. Las focas adultas migran aquí desde el Ártico, las hembras preñadas buscan hielo adecuado para el parto y los machos las siguen, ansiosos por aparearse.

Wales Way, Reino Unido

Por qué ir ahora: rutas de largo alcance



Tres nuevas rutas de turismo nacionales completamente mapeadas, denominadas colectivamente Wales Way, muestran lo mejor de esta tierra llena de leyendas. El Camino del Cámbrico es el más largo de los tres caminos, serpenteando de norte a sur a lo largo de la columna vertebral de Gales. El North Wales Way, rico en castillos, sigue una ruta comercial centenaria hasta la isla de Anglesey.

Abu Simbel, Egipto

Por qué ir ahora: disfrute de una audiencia privada con Ramses II



Originalmente esculpidos en un acantilado de roca por el faraón egipcio Ramsés II, los templos de Abu Simbel son a la vez tesoros arqueológicos y maravillas de la ingeniería moderna. Enterrados por la arena durante milenios, los arqueólogos los descubrieron en 1813 y los salvaron de las crecientes aguas del lago Nassar, el gigantesco embalse creado por la represión del poderoso Nilo en Asuán, por un monumental esfuerzo de reubicación de cinco años lanzado por el Gobierno egipcio y UNESCO en 1960.

Fort Kochi, India

Por qué ir ahora: rastree las tendencias artísticas en Kerala



Seaside Kochi, ubicado en el estado de Kerala en la costa suroeste de Malabar, fue fundado en 1500 por Portugal. Este pasado colonial está presente en el histórico Fort Kochi, el distrito costero donde varias propiedades de la época holandesa y británica albergan galerías y cafés.

Parque Nacional Zakouma, Chad

Por qué ir ahora: apoye un refugio de elefantes africanos



Hogar de una población de elefantes africanos en rápido crecimiento, unos 559 en 2019 y miles previstos para 2024. La ubicación del parque, en el sureste de Chad, uno de los países menos visitados del mundo, hace de Zakouma un secreto mejor guardado. La caza furtiva anteriormente había convertido el parque en una zona de guerra, con el 90% de los elefantes salvajes muertos. Además, Zakouma es un patio de recreo para más de 10.000 búfalos, 1.000 jirafas de Kordofan, 400 especies de aves, guepardos, leopardos y servales.

Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos

Por qué ir ahora: redescubra un clásico estadounidense



Poco a poco, Philly ha cambiado de una ciudad de poder industrial en la primera mitad del siglo pasado a una ciudad de ingeniosos creadores. La evidencia está en todas partes, desde el bullicioso BOK, un colectivo de pequeñas empresas y espacios de arte en el sur de Filadelfia, hasta la elegante y vanguardista línea de moda NinoBrand de Bela Shehu, en Rittenhouse Square.

Puebla, México

Por qué ir ahora: porque el barroco está de moda



Construida por los españoles en 1531, la cuarta ciudad más grande de México es un bastión de la arquitectura barroca. El centro de la ciudad de 100 cuadras de Puebla, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está repleto de edificios ornamentados de los siglos XVII y XVIII. Muchos están adornados con azulejos de Talavera: mini-obras maestras de arcilla pintadas de vivos colores que combinan las influencias coloniales indígenas y europeas de Puebla. La Capilla del Rosario de la Iglesia de Santo Domingo está bañada en pan de oro de 23 quilates.

Desierto de Kalahari, África del Sur

Por qué ir ahora: cuente las estrellas en uno de los lugares más oscuros del planeta



Las distancias en esta remota región fronteriza entre Sudáfrica y Botswana se miden en dunas. Las temperaturas son estables durante todo el año, la humedad es extremadamente baja y la contaminación lumínica o acústica es prácticamente nula. La falta de cobertura de nubes hace del parque, que obtuvo una puntuación casi perfecta de 21.9 en la escala de oscuridad SQM (medidor de calidad del cielo), uno de los cielos más oscuros.

Parque Nacional del Gran Cañón, Arizona

Por qué ir ahora: vea un país de las maravillas geológicas



Desde su designación como parque nacional, el Gran Cañón celebró su centenario en 2019: esta maravilla natural en el noroeste de Arizona ha deslumbrado a los visitantes con su inmensa escala y una geología estratificada que data de hace 1.800 millones de años. El explorador John Wesley Powell, uno de los fundadores de National Geographic, calificó el cañón como "el espectáculo más sublime de la Tierra".

Maldivas

Por qué ir ahora: Explore las islas en la primera línea del cambio climático



Maldivas es un pionero en la protección del medio ambiente. Para el idílico archipiélago de 1.200 islas en el Océano Índico, las iniciativas de sostenibilidad con visión de futuro, como el esfuerzo por ser carbono neutral para 2020, son una cuestión de supervivencia. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, gran parte de las Maldivas podría desaparecer en décadas debido al aumento del nivel del mar causado por el calentamiento global.

Tasmania, Australia

Por qué ir ahora: aventurarse en una isla épica que es salvaje y hermosa



Tasmania es uno de los destinos turísticos de más rápido crecimiento de Australia. La clave para el atractivo del estado más austral de Australia es su belleza natural. Solo se necesitan cuatro horas para recorrer la longitud del estado. Casi la mitad del territorio está designado como parque nacional.

Asturias, España

Por qué ir ahora: saboree una provincia ibérica coronada de cumbres nevadas y llena de tradición



Asturias, una región autónoma de España, se encuentra a lo largo del Golfo de Vizcaya, llena de árboles que se extienden por las laderas, salpicadas de pantanos salvajes y onduladas con playas ordenadas. La capital asturiana de Oviedo tiene los mejores museos y Gijón tiene la playa.

Göbekli Tepe, Turquía

Por qué ir ahora: visite el complejo de templos más antiguo conocido del mundo



Construido hace unos 11.600 años, los monumentales pilares de piedra caliza en Göbekli Tepe, o Potbelly Hill, se han escondido a la vista durante milenios. La excavación de los megalitos comenzó a mediados de la década de 1990. El sitio arqueológico se encuentra en el sureste de Turquía, en el extremo norte de la región de la Media Luna Fértil que nutrió las primeras civilizaciones.

Provincia de Mendoza, Argentina

Por qué ir ahora: beba un Malbec y profundice en las raíces de su sabor



La provincia argentina de Mendoza es un lugar espectacularmente pintoresco para recorrer viñedos y satisfacer el paladar. El abundante sol, el clima seco y una gran altitud nutren el galardonado Malbec de Mendoza y otras variedades, como Torrontés, Cabernet Sauvignon y Merlot. Las tres principales regiones vitivinícolas de la provincia, Maipú, Luján de Cuyo y el Valle de Uco, se encuentran a lo largo de la épica Ruta 40 de Argentina, una de las carreteras más largas del mundo.

Península de Kamchatka, Rusia

Por qué ir ahora: salte a través del anillo de fuego



No hay carreteras que unan el resto de Rusia con la península de Kamchatka. Extendiéndose en el mar entre los archipiélagos japoneses y aleutianos, Kamchatka es parte del Anillo de Fuego, la cadena de volcanes y sitios sísmicamente activos que delimitan el Océano Pacífico. Debido a la increíble densidad y diversidad de volcanes, características geotérmicas y vida silvestre que se encuentran aquí, seis áreas separadas de la península se incluyen dentro del sitio del Patrimonio Mundial de los Volcanes de Kamchatka.

Guatemala

Por qué ir ahora: conozca a los mayas: pasado y presente



Un mapa del tesoro creado con tecnología láser revolucionaria está conduciendo a descubrimientos bajo el dosel de la selva de la Reserva de la Biosfera Maya en el norte de Guatemala. Los arqueólogos están encontrando pirámides, torres de vigilancia y otras ruinas de una extensa civilización precolombina mucho más complejas de lo que la mayoría de los expertos mayas tenían en cuenta. Vea las joyas de piedra del pasado prehispánico de América Central en Uaxactún, Yaxhá, El Mirador y el Parque Nacional Tikal.

Parma, Italia

Por qué ir ahora: saboree una fiesta multisensorial



Los obsequios de Parma al mundo incluyen el "rey de los quesos" Parmigiano-Reggiano, las óperas de Giuseppe Verdi y la obra maestra "Asunción de la Virgen" del pintor del Alto Renacimiento Correggio. La región circundante de Emilia-Romaña produce una abundancia de alimentos de origen protegido, como el jamón de Parma, el vinagre balsámico de Módena y los vinos espumosos de Lambrusco. Por lo tanto, nadie se sorprendería al saber que esta ciudad del norte de Italia ha sido nombrada Capital Italiana de la Cultura 2020.

Canarias, España

Por qué ir ahora: llegue al fin del mundo



Una vez considerado el punto más occidental de la Tierra en el mundo conocido, El Hierro es un mundo aparte del resto de las principales Islas Canarias de España, que a menudo son famosas por sus resorts de sol y arena. El Hierro, el más pequeño y el más joven en el archipiélago canario, es una Reserva de la Biosfera de la UNESCO y un Geoparque global. Rutas de senderismo atraviesan la isla, algunas conducen a espectaculares miradores del Océano Atlántico.

Bosque Białowieża, Bielorrusia / Polonia

Por qué ir ahora: descubra uno de los últimos lugares salvajes de Europa.



El bosque salvaje de Białowieża, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y Reserva de la Biosfera, protege los restos de los últimos bosques primitivos que quedan en las tierras bajas de Europa. Observe algunas de las más de 250 especies de aves y la más emblemática de las 59 especies de mamíferos del bosque: el bisonte europeo, el mamífero terrestre más grande de Europa.

Carretera alpina Grossglockner, Austria

Por qué ir ahora: conduzca entre paisajes que antes solo eran accesibles para montañeros



Diseñada para maximizar las vistas panorámicas, la serpenteante carretera alpina Grossglockner es un testimonio del valor de tomar el largo camino a casa. Terminada en 1935, la carretera contiene 36 curvas cerradas a través del Parque Nacional Hohe Tauern, una de las áreas naturales protegidas más grandes de Europa central.