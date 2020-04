Las mejores apps para dar una vuelta virtual al mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuando a Julio Verne, escritor y poeta francés, su padre (abogado y de carácter muy severo) lo bajó del barco donde el joven se había alistado para ir a recorrer el mundo, le hizo prometer que no viajaría nunca, salvo con la imaginación. A partir de allí, el por entonces frustrado marino escribió más de 60 novelas sobre viajes extraordinarios, adelantándose a su tiempo y gracias a lo cual se convirtió en uno de los escritores más famosos de todos los tiempos.

En los tiempos que corren, con aeropuertos cerrados y recomendaciones de distanciamiento social y confinamiento, viajar no está solo circunscripto a la imaginación, sino que es posible hacerlo virtualmente, a través los celulares e Internet.

Varias apps ofrecen opciones (fotos, videos, visitas y recorridos virtuales) para que los turistas puedan, desde la comodidad de su hogar, disfrutar de las bellezas naturales y de las creadas por la mano del hombre de muchos rincones del mundo.



Solo es necesario contar con un smartphone (algunas aplicaciones exigirán una potencia de hardware que solo se puede encontrar en los equipos de gama media/alta), una conexión a Internet y, en algunos casos, una lente o casco de Realidad Virtual (RV), que no necesariamente tiene que ser muy sofisticado. De hecho, puede ser incluso el visor de cartón Cardboard de Google muy económico y fácil de usar.

Las siguientes aplicaciones (para Android, iOS o multiplataforma) ofrecen la posibilidad de viajar, un poco con la imaginación, mucho con la tecnología:

Google Maps Street View



La opción Street View de Google Maps, que vía GPS permite situarse en forma virtual en las calles, para sentirse virtualmente en ese lugar.



Esta aplicación permite ver avenidas o autopistas, con fotos bastante actuales de cada lugar, lo que brinda la sensación de estar allí y hasta elegir el camino a seguir. Las fotos están tomadas en 360 grados, pero no pasan del nivel de calle. Es decir, no es posible ver por arriba las edificaciones o en su interior.



Google Earth



El primo hermano de Maps es una app pensada para recorrer el planeta, tanto en 2D como en 3D. No trae las opciones de guía para ir de un punto a otro como sí lo hace Maps, sino que permite un vuelo virtual sobre el mundo, pero permitiendo acercarse con bastante detalle prácticamente a cada rincón del planeta.



La opción 3D es una gran opción para visitar los lugares turísticos más populares del mundo "desde el aire", es decir, casi de la misma forma en que lo haría un dron, con lo que se pueden ver las imágenes desde otra perspectiva que con Maps. Además, hay puntos de interés. Esto significa que en muchos lugares se podrán observar fotos o videos grabados y subidos por los usuarios, que a su vez están acompañados con mucha información escrita.



La opción Street View también está presente aquí, pero como una opción para visitar los lugares turísticos en primera persona.



Apps para recorrer cada rincón del mundo

Muchos sitios turísticos muy concurridos etienen su sitio en la web donde los visitantes pueden realizar tours virtuales para recorrerlos.



Museos, parques nacionales, zoológicos y otros sitios históricos pueden ser visitados también desde apps y, con las lentes de realidad virtual, brindan una auténtica sensación de inmersión o de "estar ahí".



Estos son algunos de los mejores sitios:



Sites in VR.Esta app turca muestra fotos en 360 grados de varios lugares turísticos que se pueden visitar virtualmente, utilizando alguna de las gafas de Realidad Virtual existentes en el mercado.



Es posible visitar 22 países europeos, asiáticos y africanos. Pero también seleccionar por temas, como museos, castillos, torres, palacios, cementerios y hasta otros planetas.



Al elegir un destino, aparecen algunos lugares que se pueden recorrer a través de fotos. No se trata solo de los típicos sitios icónicos de cada ciudad, sino que hay opciones no tan conocidas.



Las fotos se pueden girar por completo y hacerles zoom, es decir acercar o alejar hasta cierto punto (tienen muy buena definición). Eso sí, no hay demasiadas fotos de cada lugar y no se puede hacer mucho más que verlas, pero es una opción de paseo virtual distinto.



Ascape VR (iOS). Desarrollada por una autodenominada agencia de viajes virtuales, propone recorridos sin pasaportes, hoteles o mochilas de por medio.



La app muestra imágenes en 360 grados de variados destinos en todo el planeta, que se pueden visualizar y visitar con lentes de RV.



Para empezar, se accede a un mapa con varios destinos para elegir en distintos lugares del mundo, aunque hay que descargar cada viaje de manera individual, lo que lleva un tiempo. De cada lugar hay varias opciones de fotos y videos en 360 grados para, casco o lentes de RV mediante, sentir que se está allí. Solo será cuestión de rotar el celular en cualquier dirección para viajar virtualmente por cada lugar.



También cuenta con otras opciones para sentir la adrenalina correr por el cuerpo, como esquiar, nadar con tiburones o hacer parapente. Incluye una versión educativa diseñada para niños que incluye animales y paquetes adicionales especiales que se consiguen por un dólar cada uno.



Travel VR Videos (iOS). Otra opción que tiene el viajero virtual para recorrer distintos lugares mundo es Travel VR.



Cuenta con videos en 360 grados de varios destinos paradisíacos. Hay que contar con cualquier dispositivo RV que se tenga a mano, sin necesidad de que sea muy sofisticado.



Tiene 20 destinos para elegir, como Machu Picchu en Perú o Santorini en Grecia, entre otros. La idea de sus creadores es que se vayan sumando cada vez más videos.



Mars Rover Photos (Android). La limitación a viajar no solo se debe el coronavirus. Hay lugares que por ahora son imposibles de visitar por otras razones: por ejemplo, la luna o Marte. En relación al planeta rojo, se ha llegado con naves y vehículos manejados a distancia capaces de tomar una gran cantidad de fotografías y grabar videos.



Esta app permite acceder a muchas de esas imágenes, capturadas por las distintas misiones que lograron llegar a nuestro planeta vecino. También es posible observar en detalle a las máquinas (Insight, Curiosity, Opportunity, Spirit) que recorrieron las planicies marcianas.



Littlstar (Android). Con una aproximación distinta, esta app de RV tiene, en su sección Travel, varios videos en 360 grados del Discovery Channel, que permiten disfrutar en primera persona de distintas experiencias: un viaje en una montaña rusa, paseos en bote, ver a un grupo de elefantes cruzando un río, realizar un paseo en helicóptero sobre la costa de Islandia o disfrutar de un atardecer en Hawai, entre otras opciones.



Se aprovecha al máximo con un visor de RV, pero también se pueden ver las imágenes en 360 grados (sin la sensación de inmersión, claro está) moviendo el celular para todos lados.



Wonders of the World - AR/VR (iOS). Una opción distinta (y educativa) para viajar con lentes de RV es visitando las maravillas modernas. Esta app propone exactamente eso, visitar varios de los lugares más increíbles del planeta.



Todos los lugares están marcados en un mapa, y de cada uno de ellos trae varias fotos panorámicas (que se aprecian mejor con una lente o casco de RV) y bastante información escrita.