¿Cuál es la mejor hora para hacer ejercicios?

Existe una idea generalizada de que el mejor momento para hacer ejercicios es la mañana, sin embargo, no necesariamente es así. Al contrario de lo que muchos piensan, la tarde resulta una mejor opción. A continuación te explicamos por qué.



Resulta que nuestro cuerpo está más preparado para hacer deporte por la tarde. Esto se debe a que entre las 4 y 5 p.m. nuestra temperatura corporal es más elevada que en la mañana. En este horario tenemos aproximadamente un 5% más fuerza y alrededor de un 4% más de resistencia. A esto se le suma un estado mental más alerta que incluso podría ayudar a reducir el riesgo de lesiones.



Esto no quiere decir que hacer ejercicio por la mañana no tenga sus ventajas. Hacer deporte apenas nos despertamos nos llenará de energía. Muchos expertos mantienen que es clave para ser más productivo. Por ello, si lo que quieres es recargarte para estar más activo el resto de tu día, resulta una gran opción.



No obstante, hay que tener en cuenta que al final el horario propicio para practicar deporte siempre dependerá de cada persona, ya que no todos los organismos son iguales. Así, por ejemplo, hay quienes prefieren llevar una rutina vespertina pues les ayuda a dormir mejor, mientras que en otros casos, el ejercicio a última hora evita que algunas personas puedan conciliar el sueño.



Finalmente, hay una regla aplicable a todo el mundo: procura hacer deporte siempre a la misma hora, te permitirá ser más constante y favorece tu ciclo circadiano, es decir tu reloj biológico, lo que permitirá a tu cuerpo ser constante en sus horas de sueño, vigilia, entre otros.