¿Cuál es el mejor día de la semana para sacar pasajes de avión?

¿Tenés ganas de unas vacaciones? El fin de semana podría ser el mejor momento para empezar a planear tu próxima escapada. En asociación con Airlines Reporting Corporation (ARC), Expedia, Inc. lanzó recientemente un estudio mundial sobre las tendencias de los viajes aéreos y las cosas se ven bien para nuestros bolsillos.



Un parte particularmente útil de sus datos fue el día más barato para comprar boletos aéreos. Es posible que hayas escuchado que el martes es el día candente, pero ya no. Dado que más viajeros de negocios reservan sus vuelos durante la semana, el mejor día para comprar los pasajes a tu destino soñado es ahora el domingo. Para ahorrar aún más dinero, tratá de reservar 21 días antes del viaje, algo que también sugiere el informe.



En general, gracias a la caída de los precios de los boletos y a una mayor capacidad de los aviones y las compañías aéreas, las vacaciones soñadas ya no están fuera de tu alcance. El informe también señaló que los precios promedio de las entradas están cayendo en todo el mundo por la competencia de todas las aerolíneas del mundo.