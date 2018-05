Nueve cosas que Meghan Markle no va a poder hacer ahora que es de la realeza

Meghan Markle cambió su estado civil. Seguro para muchas personas, esto no es nada más que un trámite que se puede deshacer con un poco de burocracia de por medio, pero no será así para la flamante duquesa de Sussex. Su matrimonio con el príncipe Harry conlleva una lista de condiciones que van a cambiar por completo su rutina. Es que durante la boda real, ella no solo se casó con el sexto en la línea de sucesión al trono, también se casó con los Windsor, la monarquía más mediática del mundo.



Si bien la vida de Meghan Markle había empezado a cambiar meses antes por su relación con el príncipe Harry, su incorporación oficial a la Corona británica va a terminar con muchos hábitos que tenía en su vida común.

Actuar Mucho se habló de este tema: algunos piensan que tiene que dedicarse a pleno a sus tareas monárquicas, otros que le dio la espalda al feminismo. Lo cierto es que Meghan confesó que desde niña quería ser actriz, pero su sueño terminó cuando se casó con la familia real británica.El Oscar ya no es una aspiración.

Votar Como Meghan Markle todavía no es ciudadana británica, va a tener que esperar para gozar de este derecho en Inglaterra. Los trámites para conseguir la ciudadanía pueden ser engorrosos hasta para la Corona: la duquesa va a tener que demostrar que vive al menos cinco años en el país. Sin embargo, aunque forme parte del país, no podrá votar en él. Según la web del parlamento británico, "no está prohibido por ley que la familia real vote, pero se considera inconstitucional".

Llegar tarde Mandan las costumbres de la Reina. Ella es la última, o la primera en todo, siempre que esté presente. Nadie puede entrar a un lugar después que ella, también es la primera en irse a la cama. Algo parecido pasa con el almuerzo. Meghan, como el resto de la familia, tendrá que esperar a que la Reina coma para empezar, y una vez que ella acabe no podrán seguir comiendo.

Tener blogs o redes sociales Si bien, la duquesa solía tener un blog en el que hablaba de viajes, gastronomía, estilo de vida o de sus acciones solidarias, ahora que se unió a la familia real, sus actividades en las redes sociales no serán las mismas. A partir de ahora toda su actividad la llevarán las cuentas oficiales de la familia real o del palacio de Kensington (su residencia oficial), que pocos minutos después de su boda con Harry cambió su foto de perfil para incorporarla de forma oficial.



Sacarse "selfies"

Si a la reina no le gusta, eso no se hace. Esa es la máxima que se sigue en la casa real británica. Y no, a la reina Isabel II no le gustan las selfies: para ella es difícil entender por qué no se puede tener contacto personal cuando hay un celular de por medio.

Pintarse las uñas de colores fuertes En su boda, Meghan Markle le hizo un guiño a la reina Isabel II y llevó su color de uñas favorito, el tono Ballet Slippers de la marca Essie. Sin embargo, no será la última vez que la veamos con un tono similar: las mujeres de la realeza no pueden llevar colores fuertes.

Llevar zapatos de taco corrido Esto es raro, pero las mujeres de la Corona británica no pueden usar este tipo de tacos. Antes, Kate Middleton los usaba frecuentemente, pero ahora ni ella ni Meghan podrán usarlos.

Llevar polleras muy cortas o las piernas al aire En la primera aparición pública de Meghan Markle después de su boda, ella llevó un clásico vestido color crema, y a pesar de que era un día de pleno sol, se puso medias finas. Es que las mujeres de la realeza no pueden usar polleras más arriba de la rodilla ni mostrar mucha piel.