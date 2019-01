Varios mediáticos hacen pasarela en las calles

A pura fiesta, Punta del Este recibió el verano 2019 con una temporada que se presenta peor que la anterior pero mejor de lo que se esperaba en un principio. Los eventos se sucedieron a lo largo de los casi cien kilómetros de costa que tiene Maldonado entre la desembocadura del arroyo Solís Grande en el Río de la Plata y la laguna Garzón en el Océano Atlántico.

Hubo de todo, desde los tradicionales fuegos artificiales de la familia Vigil en la playa El Emir de la península, hasta las coquetas celebraciones en las casas de Manantiales y José Ignacio y las fiestas multitudinarias de música electrónica.



La temporada en curso también tiene otra faceta inesperada. Las celebrities no optaron por el bajo perfil en su lugar de veraneo, aunque las cosas no andan bien en su país.



El conductor Marcelo Tinelli junto a su familia ocupa su chacra “La Boyita” de José Ignacio para pasar el verano. El “Cuervo” se encargó de desmentir la noticia de que había puesto en venta su chacra para dedicarse a la política y veranear en Villa Gesell, en la costa atlántica argentina. Tinelli dijo a sus amigos que un inversor le pasó una oferta de 16 millones de dólares por “La Boyita”. Propuesta que no fue tenida en cuenta. El conductor reside en ese lugar desde 2002, cuando compró la propiedad en apenas US$ 1.800.000.



Susana Giménez está desde diciembre alojada en su mansión “La Mary” de Rincón del Indio. A diferencia de Tinelli, “Su” no perdió el tiempo en desmentir las noticias de medios argentinos y uruguayos sobre su mudanza. En realidad, Giménez tiene en venta en unos diez millones de dólares la casa construida en la zona rural de Garzón. La diva disfruta de la casa de Rincón del Indio que compró en plena crisis del 2002 en apenas dos dólares el metro cuadrado. Son siete hectáreas. El negocio inmobiliario que hizo es uno de los mejores concretados en la historia del balneario. El precio del m2 se multiplicó decenas de veces.

Popurrí.

Miguel Del Sel. Foto: El País.

Otras figuras mediáticas se han dejado ver en eventos, restaurantes o en la misma playa, como Miguel del Sel, quien luce un físico bronceadísimo que recuerda su pasado como profesor de educación física antes de hacerse famoso con el trío Midachi.

Otros son el exmánager de Diego Armando Maradona, Guillermo Coppola; la modelo Nicole Neumann (con su nuevo novio el empresario Matías Tasin), su “archienemiga” Carolina “Pampita” Ardohain junto a su pareja Pico Mónaco (quien tiene un restaurante en Manantiales); el actor Gonzalo Valenzuela; Cande Ruggeri y el periodista Martín Liberman.



Hay también políticos de la vecina orilla, aunque en escaso número. La diputada Elisa “Lilita” Carrió, que pasó Navidad en la casa de una amiga. Y el ministro de transporte Guillermo Dietrich, quien, desoyó al presidente Mauricio Macri y llegó a Punta del Este. El secretario de seguridad bonaerense, Cristian Ritonto, fue de los pocos políticos argentinos que optaron por Punta en lugar de pasar sus vacaciones de verano en algún punto de la costa bonaerense.