¿Tenés más de 45 años? ¡Queremos conocerte!

Tsunami Latam, desembarca en Uruguay e impulsa una investigación inédita que mapeará hábitos, deseos y desafíos de las personas que integran la “generación invisible” o de “los nuevos maduros” (+45 años) y los “plateados” (+60).



Para sumarte a este estudio —anónimo y voluntario— que le dará voz a las generaciones más activas y productivas de nuestra sociedad hacé click acá.



La encuesta on line tomará solamente 15 minutos y el análisis de sus resultados mostrará una radiografía de los uruguayos que se sumará a la de otros seis países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.



En este exacto minuto, mientras que centenas discuten cómo lidiar con los millenials, los habitantes del planeta envejecen y son poco comprendidos por marcas, organizaciones y gobiernos. Tsumani Latam quiere conocer el estilo de vida, los valores, comportamientos, hábitos de consumo y necesidades de las personas mayores de 45 años.

Estudio regional abarcará siete países

El estudio, liderado por las empresas Insights50+ by Hype50+, No Pausa y Pontes, brindará un panorama inédito sobre los “silver” y los “nuevos maduros locales” y permitirá resignificar el envejecimiento y evitar la discriminación hacia los mayores.



El resultado será un panorama sobre el estilo de vida, la autoimagen, hábitos de consumo, deseos y sueños de estas generaciones. Todas las personas de +45 años pueden sumarse y completar la encuesta on line aquí. 15 minutos bastarán para dar a conocer tu voz.