"May the 4th be with you": la sorpresa de Google para los fanáticos de Star Wars

Hoy es el Día de Star Wars. ¿Pero por qué se celebra hoy, 4 de mayo? Esta fecha viene de una famosa frase de la saga cinéfila: "May the force be with you", es decir, "que la fuerza te acompañe". En la oralidad del idioma inglés, "may the force" suena muy parecido a "May the 4th", es decir, 4 de mayo.

Y Google decidió homenajear a los fanáticos de una forma diferente -y divertida-. Por eso, si en el buscador ingresás "May the 4th be with you" te aparecerá papel picado, sables láser, baby yoda, stormtrooper, C3PO y R2D2, entre otros.

¿Ya hiciste la prueba?

El Día de Star Wars se celebra desde 1979. De acuerdo a La Nación, inicialmente solo se trataba de un pequeño grupo de fanáticos de las películas de Star Wars. Luego, y con el auge de las redes sociales, la difusión comenzó a adquirir mayor popularidad hasta convertir la idea en una efeméride mundial que une a la audiencia de todos los países del globo.

Eso no es todo: también podés buscar a "Baby Yoda" o "Grogu" en tu teléfono y sacarte una foto con el pequeño de la serie The Mandalorian.