Quién es Mauro Colagreco, el argentino al frente del mejor restaurante del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El chef argentino Mauro Colagreco apenas durmió en las últimas horas. Encadena las entrevistas desde que su restaurante Mirazur, en Francia, fue coronado el martes en Singapur como el mejor del mundo por la lista 50 Best, un "triunfo" para quienes no creen en las fronteras.

"Éramos los favoritos, pero hasta que no estás en ese momento no te lo creés", explicó por teléfono desde Singapur el chef, cuyo restaurante en Menton (sureste de Francia) ocupó el año pasado el tercer lugar.

Una nueva regla de la influyente clasificación británica eliminaba de la carrera a los dos primeros restaurantes de 2018 (Osteria Francescana y El Celler de Can Roca) que pasaron a integrar una nueva lista, "The best of the best".

Colagreco, que también tiene raíces italianas y llegó a Francia en 2001, aseguró al recibir el premio que el Mirazur, abierto en 2006 con una cocina inventiva a base de productos cultivados en sus propios huertos, representa una "nueva manera de cocinar" en ese país.

"Francia durante muchos años ha tenido una imagen de una cocina muy introvertida, mirando hacia ella misma, hoy por hoy esto está cambiando", explicó.

"Hay muchísimos chefs extranjeros y toda una nueva generación que quieren instalarse en Francia apasionados por la cocina francesa, pero dándole una apertura mucho mayor", agregó, alabando a la vez "la creatividad" de los jóvenes chefs galos.

Colagreco ya se convirtió en enero en el único extranjero en lograr la tercera estrella Michelin en Francia. Y el martes en el primer chef radicado en Francia que se coloca en la cima del 50 Best en sus 18º ediciones.¿Suscitará los celos de sus colegas franceses, que a menudo acusaron al 50 Best de no apreciar su cocina?

"Esto no tiene que ser un tema de rivalidad, es un triunfo para la cocina francesa, para el mundo que hoy por hoy atraviesa un periodo de cierre (...) en torno de las fronteras".

Pese a la avalancha de reservas que se avecinan, Colagreco no tiene por ahora planes de ampliar su restaurante de 12 mesas que disfruta de unas vistas espectaculares sobre el Mediterráneo.

Este miércoles, la primera mesa para dos personas disponible en el sitio internet de Mirazur era para dentro de seis meses.

El saludo del presidente

"El mejor restorán del mundo es de un cocinero argentino. Qué orgullo! Felicitaciones a Mauro Colagreco por semejante logro", escribió Mauricio Macri desde su cuenta de Twitter.