El mate está entre las 50 bebidas más ricas del mundo, según el ranking de CNN

Refrescantes, con mucho poco o nada de alcohol, cada trago representa a un país y aquí está la lista completa:



50. Mango Lassi, de la India

En India las temperaturas son siempre muy altas así que este trago viene como un respiro de aire fresco. El mango, el yogur y la leche se combinan en una armonía de manera perfecta.



49. Red Bull de Austria

Conocido por su fuerte concentración de cafeína, el subidón de sabor frutal le da al cerebro el empujón necesario para continuar el día con mucha energía.



48. Yakult de Japón

El yogur más rico del mundo. Crédito: CNN

Es uno de los yogures más ricos del mundo. Su sabor vainilla está en esta lista porque vale la pena y todos deberían probarlo alguna vez en su vida.



47. Guinness de Irlanda

Son 119.5 segundos lo que se tarda en servir una pinta según el dueño de la marca, Diageo. La Guinness roja es una de las más suaves de su mundo y servida bien fría y combinada con una buena hamburguesa, son perfectas.



46. Piña colada, Puerto Rico

Fresca y de playa, como el país del que proviene, la mezcla de leche de coco, jugo de piña y ron te traslada directamente a una hamaca paraguaya entre palmeras.



45. Cendol de Indonesia

Dicen que es más un postre que una bebida, pero la leche de coco cremosa y azúcar de palma dulce refrigerada por hielo raspado son maravillosos para refrescarse si hace mucho calor.



44. Sujeonggwa de Corea

Hecho de una fruta seca llamada caqui, lleva canela, jengibre y pimienta y es un trago hecho de especias, hervido y empapado en una taza. Los procesos de cocción y enfriamiento son largos pero el picante del resultado será una gloria.



43. Fanta de Alemania

La Fanta fue creada en la Alemania nazi por un ejecutivo de Coca-Cola cuando se detuvieron los envíos de ingredientes de la clásica Coca-Cola durante la Segunda Guerra Mundial. Se volvió tan popular entre los alemanes que se produjeron tres millones de cajas en 1943, suficientes para mantener a flote las operaciones alemanas de la compañía durante la guerra.



42. Jugo de Shikuwasa de Japón

Se hace con una fruta desconocida en Occidente y se llama algo así como "limón plano". Lo cítrico lo vuelve refrescante y además delicioso.



41. Raksi de Nepal

Hecho de mijo o arroz, Raksi arde y es fuerte pero al instante de beberlo genera una sensación suave y aterciopelada que sorprende. Es una bebida que los nepaleses beben para celebrar y nos preguntamos qué beben ellos para celebrar la existencia de lo que beben porque es muy rico.



40. Agua de coco

Esta es agua que sale directamente de los cocos y es lo más refrescante que podemos encontrar.



39. Whisky escocés de, por supuesto, Escocia

Si vamos a tomar whisky que sea uno bien rico, ¿no? Ya sea solo malta o mezcla, con hielo o sin él, es una de las bebidas más fuertes y rudas del mundo.



38. Mojito, Cuba

Fue inventado por los cubanos en honor al pirata Sir Francis Drake. Es fresco y simple. Todo el mundo tiene su propia versión del mojito, que, además, era la bebida favorita del escritor Ernest Hemingway. Ron blanco, lima, azúcar, menta y soda y voilá.



37. Sidra, Inglaterra

Un vaso de genuina sidra de granja, con mucha canela, clavo de olor y con pedazos de manzana sin filtrar ayudará a pasar el invierno con la sangre bien caliente.



36. Martini de Estados Unidos

La ginebra, el vermut y las aceitunas hacen de este trago algo mágico y seductor. Es imposible tomarlo y no sentirse ya un poquito elegante.



35. El mate

Servido en una calabaza hueca con una pajita de metal, el mate está instalado en nuestra cultura y en la de varios países limítrofes de manera muy arraigada. Una bebida que nos conecta y nos ayuda a compartir momentos en sociedad.



34. Champagne de Francia

Delicado, fino, usado como ejemplo para hablar de épocas de celebración y fiesta, el Champagne es el diamante del mundo de las bebidas.



33. Jugo de Zanahoria

El jugo de zanahoria es tan saludable que figura en muchísimas dietas, pero no nos emocionemos mucho porque tomar demasiado nos pintará, les juramos está chequeado, la piel de naranja.



32. Baileys Original Irish Cream de Irlanda

Quienes hacen el Baileys sostienen que se usan "38,000 de las vacas lecheras irlandesas de primer nivel que pastan en aproximadamente 1,500 granjas irlandesas seleccionadas principalmente en la costa este de Irlanda" por producir semejante bebida.



31. Tequila de México

Es una de las bebidas blancas más fuertes y populares del mundo. Un poquito de sal, un gajo de limón listo y adentro.



30. Agua con gas

Esta bebida es elegante, saca la sed y hace bien al cuerpo. No se le puede pedir más.



29. Cahipiriña de Brasil

Es la bebida nacional de Brasil. Una versión moderna del Daiquiri pero más fresco aún con un toque de ron de caña de azúcar brasileño y un poco de lima.



28. Chocolate Milkshake de Estados Unidos

Es uno de los reyes de las comidas rápidas después de la hamburguesa y las papas. Tiene una cantidad de azúcar increíble y por eso, si necesitamos energías, viene bárbaro.



27. Thai Iced Tea, Tailandia

Se sirve en una bolsa de plástico y tiene un color naranja brillante que no lo hace muy tentador, pero es delicioso y una buena manera de obtener energías. Está hecho con té negro fuerte y luego mezclado con leche condensada y especias.



26. Dark 'n' Stormy de las Islas Bermudas

Es una mezcla de cerveza de jengibre con especias y ron oscuro. Dicen que evoca las terribles condiciones climáticas que giran en torno a la isla del Atlántico Norte.



25. Teh tarik de Asia

Tiene más burbujas que té y su variedad más famosa incluye "perlas" masticables, gigantes y se toma con una pajita gigante también. Es uno de los refrigerios favoritos de los jóvenes.



24. Raki de Turquía

Es más conocido como "leche de león", y es un licor potente hecho de uvas o higos, y cuando se diluye con agua se vuelve blanco lechoso y se convierte en un aperitivo. Es muy popular para acompañar mariscos o como aperitivo antes de la cena.



23. Leche

Fortalece los huesos y nos acompaña durante toda nuestra infancia y muchos momentos de la adultez. La leche es la bebida, después del agua, que se consume de manera masiva y mundialmente.



22. Gatorade, Estados Unidos

Una bebida que te da energía y que te hace correr más rápido. Fue creada pensando en el deporte para reponer el agua que se pierden mientras los atletas de la Universidad de Florida al hacer actividad física pero se volvió un éxito mundial.



21. Ponche de huevo de Inglaterra

Esta bebida azucarada de leche y huevos batidos es conocida mundialmente como la bebida de fiestas infantiles. Para los grandes recomiendan agregarle alcohol y servirlo caliente.



20. Sex on the beach de Estados Unidos

Lo inventó un barman de Florida cuando realizó una competencia y ganó. Tiene aguardiente de durazno, jugo de naranja, jugo de arándano y vodka. Bebida típica de boliches para jóvenes.



19. Kelapa Muda de Indonesia

Esta bebida es jugo de coco "joven" enfriado con jarabe de colores y rodajas de coco. Es algo que toman mucho los chicos y su sabor fresco es la tradición de Indonesia en su máxima expresión.



18. Vino blanco

El vino blanco va perfecto con la comida de mar y tiene entre sus adeptos a millones de personas que lo deciden por sobre el tinto. Además, tiene una amplia variedad por su gran cantidad de cepas y de la relación de azúcar que se utiliza para hacerlos.



17. Limonada, Egipto

Limones, agua y azúcar. Tres ingredientes y se popstula como una de las bebidas más refrescantes para el verano. Fue documentado por primera vez en escritos egipcios hace unos 1.500 años. Indican que ayuda a la digestión, alivia la acidez estomacal y controla la diarrea y el estreñimiento.



16. Cualquier cosa de un mini-bar de un hotel

La tentación de tomar algo si pagar en el momento es irresistible. Agua, cerveza, jugos, todo parece delicioso, refrescante y está ahí, muy cerquita.



15. Sake de Japón

Servido frío, caliente o temperatura ambiente, dependiendo de las ganas de cada quien, el sake es una bebida fuertísima. Tiene un sabor seco y fresco, y como el vino, los acentos de sabor varían con la calidad y el tipo.



14. Pastis, Francia

Es la prima de la absenta, pero no genera alucinaciones, por ejemplo. Aunque es muy potente y tiene la dosis justa de cualidades florales, anís y herbales para que lo convierten en una de las bebidas francesas más populares.



13. Kool-Aid, Estados Unidos

Fue el primer jugo en polvo que revolucionó las bebidas para niños.



12. Licuado de pepino de sandía

Pepino y sandía licuados. Crédito: CNN

Si tirás estas dos frutas en una licuadora, le agregás jugo de lima y almíbar no vas a necesitar aire acondicionado.



11. Sangría de España

Frutas y vino dulce, no se necesita más. Es una bebida amable porque, además, después de tomarla, quedan las frutitas, llenas de alcohol, para comer de postre.



10. Chocolate caliente con malvaviscos, Estados Unidos

Esta bebida es perfecta para los días de mucho frío, aunque los malvaviscos, en nuestro país, no son fáciles de conseguir.



9. Gin And Tonic, Inglaterra

Es un cóctel digestivo compuesto de gin y agua tónica que refresca de manera perfecta pero sin empalagar. Con el sabor fuerte y amargo de la tónica, esta bebida es una de las más consumidas del mundo.



8. Vino tinto

Nuestro país es un gran lugar para probar vinos de distintas cepas, con sabores, colores y densidades muy variadas. La primera vez que se registró una copita de vino fue en lo que ahora se conoce como Eurasia, que se acredita la primera producción de vino hace 8.000 años.



7. Jugo de naranja, Estados Unidos

La bebida refrescante, agridulce y saludable, primero producida en masa y distribuida en los Estados Unidos alrededor de 1915, es la reina de los desayunos en el mundo.



6. Air Mata Kucing, Malasia

Los malasios la hacen dulce, fría y agregan algunas frutas tropicales y voilá, gran bebida deliciosa.



5. Té

Es la segunda bebida más consumida en el mundo. Desde la India hasta el Reino Unido, el momento del té, es un momento que proporciona relax y tranquilidad ya de solo pensarlo.



4. Cerveza

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más sociales y divertidas. Con sabor amargo, se fabrica con granos de cebada germinados u otros cereales cuyo almidón se fermenta en agua con levadura. Tiene muchísimas variantes y una amplia gama de matices por las distintas maneras de hacerla.



3. Café, Etiopía

Se dice que se descubrió en Etiopía y es uno de los productos más comercializados en el mundo. En granos o molido, para un ratito a la tarde o de base para empezar un nuevo día, el café es indudablemente una de las mejores bebidas sin alcohol del mundo.



2. Coca-Cola, Estados Unidos

La inventó un farmacéutico como remedio para los dolores de cabeza en 1886 pero hoy es la bebida más comercializada y consumida en el mundo.



1. Agua

Si bien todas estas bebidas que expusimos son ricas, frescas y necesarias, ninguna lo será tanto como el agua. Vital y salvadora, es nuestra reina y está merecidamente en el podio.