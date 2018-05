Las masas forestales crecen gracias al desarrollo económico, según estudio

El estudio, publicado en la revista científica PLOS ONE por los científicos finlandeses Pekka Kauppi, Vilma Sandstrom y Antti Lipponen, señala que la masa forestal aumentó a un ritmo anual del 1,31 % entre 1990 y 2015 en los países más desarrollados, mientras que en los países de ingresos medios aumentó un 0,5 %.



Pero en los países más pobres del planeta, la masa forestal se redujo a un ritmo anual de entre el 0,29 y el 0,72 %, señaló el estudio, titulado "Recursos forestales de las naciones en relación al bienestar humano".



El profesor Pekka Kauppi declaró en una entrevista con Efe que el crecimiento o declive de la masa forestal está directamente relacionado con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



"Desde hace ya cinco años se ha calculado que la masa forestal, la densidad, está aumentando aunque se haya producido una reducción de la extensión de los bosques", explicó Kauppi.



"Lo que hemos descubierto es que el aumento de la masa forestal está fuertemente vinculado con el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, que es una visión más completa del bienestar de las sociedades", añadió el científico finlandés.



Kauppi también explicó que aunque es evidente el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, y el aumento de las temperaturas, la expansión de las masas forestales observada desde el siglo XIX en varios países, "no hay correlación" con el aumento del CO2.



Otro de los autores del estudio, el doctor Antti Lipponen, del Instituto Meteorológico de Finlandia, señaló en un comunicado que "las observaciones meteorológicas confirman sin duda que las temperaturas globales están aumentado junto con los niveles atmosféricos de CO2".



"Sin embargo, el estudio muestra que durante más de un siglo, los cambios en el crecimiento de la masa forestal en todo el mundo prácticamente no tienen relación con esas tendencias", añadió el doctor Lipponen.



La razón de este aumento forestal en los países más desarrollados es "la aplicación de métodos modernos agrícolas en tierras buenas y el abandono de las tierras marginales, que estuvieron disponibles para la expansión forestal".



El estudio añade que "los países desarrollados invierten en programas sustentables de gestión forestal y protección de la naturaleza".



Los siete factores que han contribuido a la ampliación forestal son la urbanización, la evolución de economías de subsistencia a las de mercado (que concentran la agricultura a las tierras más productivas), mejores tecnologías agrícolas, la reducción del derroche alimenticio y el abandono de la madera como combustible.



Según los autores, en el siglo XIX se produjeron transiciones de pérdidas netas forestales a ganancias netas en países de la Europa Occidental primero, después en Europa Central y el este de Estados Unidos, seguidos del Norte y Este de Europa, Japón y Nueva Zelanda.



Y en los pasados 50 años, China y Chile "han realizado la transición de pérdida neta forestal a ganancia. Más recientemente, algunos países subtropicales y tropicales de América Latina, África y el Lejano Oriente lo han realizado también", explicaron los autores.



De hecho, entre 1990 y 2015, 13 países tropicales parecen haber realizado la transición de pérdida a ganancia forestal, o han continuado con la expansión forestal tras esa transición.



Los científicos finlandeses recalcaron la situación en India, donde durante las últimas tres décadas, a pesar de que la población se ha duplicado, para pasar de 555 millones de personas en 1970 a 1.231 en 2010, las masas forestales del país han aumentado.



Frente a esto, las regiones en las que durante esos 15 años se ha registrado una pérdida de la masa forestal son América Central, América del Sur, el sureste de Asia y por toda África.



El estudio advirtió que donde las transiciones son más precarias, y pueden ser reversibles, es en América Latina y, especialmente, África donde la mayoría de los 55 países del continente no han registrado transiciones forestales de pérdida a ganancia.