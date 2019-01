El Mar Rojo, posible refugio del cambio climático para el coral según estudio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La barrera de coral que se extiende a lo largo del Mar Rojo, que baña las costas de Israel, Jordania, Egipto y Arabia Saudí, no solo es impresionante, sino también de gran resilencia, revela un estudio difundido hoy por la universidad.

Durante su mayor pico reproductivo, lo corales del Mar Rojo, bajo estrés por la acidificación del océano y sometidos a temperaturas elevadas "no solo son capaces de mantener funciones fisiológicas normales, sino que también tienen el mismo rendimiento reproductivo y producen descendientes funcionales que sobreviven igual que los que se produjeron en agua a condiciones ambientales".



Aunque por el momento solo se ha investigado el ciclo reproductivo de una especie, el éxito de los resultados lleva a pensar que los corales de este golfo pueden resistir los desafíos del cambio climático, opina Jessica Bellworthy, estudiante doctoral que ha participado en el estudio encabezado por el profesor Maoz Fine.



En la investigación, en la que se ha usado un simulador, también participaron científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza), y ha sido publicado recientemente en la revista Journal of Experimental Biology.



"Los corales por todo el mundo están sufriendo una mortalidad masiva como resultado de temperaturas anormalmente altas en el agua", explica Bellworthy.



"En el Golfo de Áqaba hemos observado una población que supera el estrés térmico más allá de lo que se espera en este siglo. Más aún, este estudio empieza a mostrar que la resistencia térmica no solo ocurre durante las fases de la vida adulta sino en fases tempranas, que con frecuencia son consideradas más vulnerables y sensibles", abunda.



Y sostiene que "esto apoya las sugerencias anteriores de que el Golfo de Áqaba puede ser un refugio para los corales frente al cambio climático".