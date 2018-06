Madres estresadas, padres divertidos

La crianza de los hijos es indudablemente una montaña rusa. Muchos padres estarán de acuerdo en que sus días están llenos de alegres momentos (besos dulces y pegajosos, "primicias" llenas de orgullo) así como de frustrantes bajas (berrinches y desafiantes adolescentes). Pero, ¿ este equilibrio es el mismo para las mamás y los papás?

Un estudio de la Universidad de Cornell analizó los desafíos que enfrentan las madres y los padres y descubrió que la crianza de los hijos tiene diferentes efectos en cada uno. El estudio, Cómo los padres ven: el bienestar subjetivo de madres y padres a tiempo con los niños, que se publicó el American Sociological Review, analizó el bienestar de los adultos en actividades con niños en comparación con las mismas actividades completadas sin niños.

"Evaluamos las múltiples dimensiones del bienestar subjetivo de los padres en las actividades con niños y exploramos cómo la naturaleza de género del tiempo contribuye potencialmente a las diferencias en las experiencias de crianza de los padres y madres", señala el estudio.

La investigación encontró que el bienestar tanto para las madres como para los padres era mayor cuando las actividades se completaban con niños que sin él, pero los autores notaron que las madres reportaron menos felicidad, mayor estrés y más fatiga que los padres.

El estudio continúa sugiriendo que esto probablemente se deba en parte al hecho de que las madres pasan más tiempo con sus hijos en los aspectos más rutinarios y menos divertidos de la crianza que los padres.

El informe documentó que las mamás hacen más crianza en solitario y cargan con la responsabilidad de cuidar a los niños, limpiar y cocinar, y tienen menos tiempo libre, mientras que los papás pasan más tiempo con los niños en actividades de poco estrés como el tiempo de ocio familiar.

"No es que las madres estén tan estresadas con sus hijos, pero en relación con los padres, han experimentado más tensión", dijo Kelly Musick, coautora del estudio, en un comunicado de prensa según Simple Most. "Las madres están haciendo cosas diferentes con sus hijos que los padres, cosas que sabemos que no son agradables".

Papás.

Aunque los padres pasan mucho tiempo en familia con los niños, generalmente mamá también está presente. Por el contrario, las madres con frecuencia tienen la responsabilidad exclusiva de los niños, lo que puede conducir a niveles más altos de fatiga y mayor estrés.

Musick señala que parte de la razón por la cual las madres hacen más crianza puede ser debido a las expectativas sociales actuales, y piensa que el primer paso para aliviar la presión y el estrés que enfrentan las madres es ajustar estas expectativas como sociedad. "La solución es que colectivamente reconsideremos lo que esperamos de los padres y lo que esperamos de las madres", dijo

En un estudio separado pero relacionado, los investigadores encontraron que las familias con niños que se van a dormir temprano son más felices que las familias con hijos pequeños que se quedan despiertos hasta tarde. Por lo tanto, para todas las madres al máximo por ahí, si nada cambia en su hogar, presionar por una hora antes de acostarse podría ser una táctica para probar.

Al analizar los datos sobre el sueño y el estilo de vida que recopilaron, los investigadores descubrieron que los niños que dormían antes de las 8:30 p.m. tenían "una mejor calidad de vida relacionada con la salud". Y sus madres también habían mejorado su salud mental.

Jon Quach, el autor principal del estudio, habló con Today sobre los hallazgos. "Así que las mamás y los papás, hacer que los niños se acuesten temprano no es genial para ellos. También es bueno para vos", dijo.

¿Un bonus?

El mismo estudio mostró que los niños que se acostaban temprano también eran más saludables que los noctámbulos. Esto incluye menores tasas de obesidad, y, para los adolescentes, otro estudio encontró una conexión entre la privación del sueño y la depresión. De hecho, los adolescentes con una hora de acostarse a medianoche o más tarde tenían un 25 por ciento más de probabilidades de tener depresión.

Mamá y papá - Juntos menos estrés

