La Luna se está oxidando: ¿cómo puede ser y cuál es el papel que juega la Tierra?

Para que se genere óxido se necesitan dos componentes, siendo uno de ellos oxígeno. Por lo tanto, los científicos se sorprendieron al encontrar óxido en la Luna ya que no tiene aire.

Ese no es el caso de Marte, conocido por la presencia de ese compuesto químico. "El hierro en su superficie, combinado con agua y oxígeno del pasado antiguo, le da al Planeta Rojo su tonalidad", explica un comunicado de la NASA.

Un artículo de la revista científica Science Advances revisa los datos del orbitador Chandrayaan-1 de la Organización de Investigación Espacial de la India. El autor principal Shuai Li se sorprendió al encontrar una coincidencia cercana con la firma espectral de la hematita.



La NASA explica que la hematita es una "forma de óxido de hierro, u óxido, que se produce cuando el hierro se expone al oxígeno y al agua. Pero no se supone que la Luna tenga oxígeno o agua líquida, entonces, ¿cómo puede estar oxidada?"



Además de no tener aire, había otro misterio por resolver. El viento solar, "una corriente de partículas cargadas que fluye desde el Sol", bombardea a la Tierra y la Luna con hidrógeno. La diferencia está en que nuestro planeta tiene un campo magnético que lo protege mientras que la Luna no. ¿Cuál sería el problema? El hidrógeno dificulta la formación de hematites.



“Es muy desconcertante”, dijo Li. “La Luna es un entorno terrible para que se forme hematita”. Por lo tanto, recurrió a los científicos del JPL Abigail Fraeman y Vivian Sun.



“Al principio, no lo creía por completo. No debería existir en base a las condiciones presentes en la Luna”, señaló Fraeman. “Pero desde que descubrimos agua en la Luna, la gente ha estado especulando que podría haber una mayor variedad de minerales de lo que creemos si el agua hubiera reaccionado con las rocas”.



“Al final, los espectros contenían hematita de manera convincente, y era necesario que hubiera una explicación de por qué está en la Luna”, expresó Sun.



Los ingredientes.

"Su artículo ofrece un modelo de tres puntos para explicar cómo se podría formar el óxido en un entorno así. Para empezar, aunque la Luna carece de atmósfera, de hecho alberga trazas de oxígeno. La fuente de ese oxígeno: nuestro planeta", explica la NASA.



La investigación “sugirió que el oxígeno de la Tierra podría estar impulsando la formación de hematita”, comentó Li.



En segundo lugar está el rol del hidrógeno que llega por el viento solar. "Como reductor, el hidrógeno debería evitar que se produzca la oxidación. Pero la cola magnética de la Tierra tiene un efecto mediador. Además de transportar oxígeno a la Luna desde nuestro planeta de origen, también bloquea más del 99% del viento solar durante ciertos períodos de la órbita de la Luna (específicamente, cuando está en la fase de luna llena). Eso abre ventanas ocasionales durante el ciclo lunar cuando se puede formar óxido".



Y así se llega la tercera pieza: el agua. "Si bien la mayor parte de la Luna está completamente seca, se puede encontrar hielo de agua en los cráteres lunares sombreados en el lado opuesto de la Luna. Pero la hematita se detectó lejos de ese hielo".



Sin embargo, "el artículo se centra en las moléculas de agua que se encuentran en la superficie lunar. Li propone que las partículas de polvo que se mueven rápidamente y que azotan regularmente la Luna podrían liberar estas moléculas de agua transportadas por la superficie, mezclándolas con hierro en el suelo lunar. El calor de estos impactos podría aumentar la tasa de oxidación; las propias partículas de polvo también pueden estar transportando moléculas de agua, implantándolas en la superficie para que se mezclen con el hierro. En los momentos adecuados, es decir, cuando la Luna está protegida del viento solar y hay oxígeno presente, podría producirse una reacción química que induzca la oxidación".



En el comunicado se aclara que "se necesitan más datos para determinar exactamente cómo interactúa el agua con la roca. Esos datos también podrían ayudar a explicar otro misterio: por qué también se están formando cantidades más pequeñas de hematita en el lado opuesto de la Luna, donde el oxígeno de la Tierra no debería poder alcanzarlo".



"Creo que estos resultados indican que están ocurriendo procesos químicos más complejos en nuestro Sistema Solar de lo que se había reconocido anteriormente”, dijo Sun. “Podemos entenderlos mejor enviando futuras misiones a la Luna para probar estas hipótesis".