Luna llena: cuándo será la próxima y por qué se llama Luna Azul

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este 31 de octubre, cuando se celebre Halloween, en el cielo se podrá ver una luna llena, conocida como luna azul. A la luna se la denomina así cuando aparece llena dos veces en un mes.

En octubre de 2020 pudimos ver la luna llena el 1° del mes (luna de la cosecha) y podremos verla, también, el 31 de octubre, es decir, el último día del mes.

Generalmente, de acuerdo a la NASA, en cada mes solo hay una luna llena, debido a que ocurren aproximadamente cada 29 días. Además, la agencia de gobierno estadounidense explica que “son muy importantes debido a que solo llegan cada dos o tres años”. La última luna azul se vio el 31 de marzo de 2018.

La luna azul no es de color azul. Sí hay lunas azules, pero no son frecuentes. La primera constatada fue en 1883, cuando el volcán indonesio llamado Krakatoa tuvo una erupción gigantesca. Las partículas de cenizas se elevaron a la atmósfera y actuaron como un filtro azul de la luz de la luna.



Esta luna azul no ocurre en Halloween desde 1944. La próxima luna azul un 31 de octubre ocurrirá en 2039.



¿Y por qué luna azul? Porque ver una luna de ese color es algo poco frecuente, igual que dos lunas llenas en un mes.