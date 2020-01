Lulu Santos en Punta del Este: la declaración del último romántico del rock brasileño

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lulu Santos (66) dice que intentó evitar que se siguieran refiriéndose a él como “el último romántico” –título de una canción de su álbum Tudo Azul de 1984– pero “fue en vano”. Es una afirmación curiosa puesto que casi todo lo que últimamente se lee sobre el brasileño (y de lo que este habla) es que está enamorado. Tanto así que su último disco, Pra Sempre, relata cada una de las “estaciones de la pasión” que ha transitado junto al joven Clebson Teixeira (27) desde que lo conoció por redes sociales en 2018 hasta que tomaron la decisión de compartir la vida en abril de este año.

“Son probablemente las mejores y más emocionantes canciones que he hecho en los últimos años porque no me faltaron razones y temas. Para ti, C”, reza la dedicatoria que escribió para su esposo.

Por ejemplo, el comienzo de la pasión es relatado en Tão Real; del amor al prójimo se habla en Orgulho e Preconceito; del amor que se hace público en Gritos e Susurros; y que el amor no debería ofender a nadie corresponde a Lava. Pra Sempre incluye 10 canciones inéditas –las primeras en cinco años– y todas hablas sobre el amor. Por ejemplo, Orgulho e Preconceito no puede tener versos más directos: “Esta canção é pra você nunca mais ter que sussurrar quando diz que me ama / Pra te liberar de todo julgamento alheio/ Pra você poder dizer sem receio: te amo”.

Según el crítico musical brasileño Mauro Ferreira, Pra Sempre es un disco en el que Lulu “celebra el paraíso del amor con destellos de la luz pop de la canción de antaño”.

Cuando Luiz Maurício Pragana dos Santos, oriundo de la zona de Rio de Janeiro, se fugó de su casa para no seguir la carrera militar como quería su padre, fue un día de suerte para la escena musical de Brasil. En la década de 1970, Lulu Santos comenzó a presentarse como parte del grupo Vimana; pero en 1981 decidió volverse solista e iniciar una trayectoria en la que es el autor de algunos de los grandes éxitos del rock de su país como Tempos modernos, Adivinha o quê, Como uma Onda, Assim caminha a humanidade o Um certo alguém. Tiene más 30 discos grabados a lo largo de su carrera.

Lulu Santos llega este jueves a Uruguay –país que dijo “adorar de manera general”– para presentarse en Enjoy Punta del Este acompañado por sus músicos: Sérgio Melo (batería), Jorge Airton (bajo), Hiroshi Mizutani (teclado), Tavinho Menezes (guitarra) y Robson Sá (voz).

Antes de su recital, Santos habló con El País sobre sus proyectos, la vigencia de su música y el saldo positivo del 2019: su participación como jurado en The Voice Brasil y su gira por Europa y Estados Unidos.

Pra Sempre incluye 10 canciones inéditas –las primeras en cinco años– y todas hablas sobre el amor

—Este es su primer álbum con canciones inéditas en cinco años. ¿Cómo se posiciona Pra Sempre en su carrera?

—Probablemente es una declaración del “último romántico”, un epíteto que intenté evitar, pero fue en vano.

—¿Cómo llegó al concepto del álbum Pra Sempre?

—Hay exactamente una elaboración. Las canciones corresponden a las etapas de mi relación con Clebson Teixeira, las “estaciones de la pasión” como digo a menudo, después de que descubrí que estaba enamorado hasta la invitación a compartir la vida.

—Se llamó usted mismo “el último romántico”. ¿Qué tiene para decirle a una sociedad que parece tenerle miedo al amor?

—Si se considera esa posibilidad, hay que invertir en el amor, como dice la canción.

—La música es memoria y la banda sonora de nuestras vidas. ¿Qué lo acompañó siempre?

—Es memoria, pero no necesariamente. Estoy muy interesado en lo que todavía no sé ni escuché; me siento curioso por saberlo.

—¿Por qué eligió grabar The Look of Love, de Burt Bacharach, un tema de 1967?

—Es parte de nuestra historia (con Clebson). Es una instalación artística de Valeska Soares en el museo Inhotim en Brumadinho, estado de Minas Gerais, donde esta canción suena en una sala oscura y espejada donde él me llevó a bailar.

—¿Cómo ayudó su participación en la versión local de The Voice para renovar su audiencia?

—Como usted puede imaginarse. El año que viene haremos nuestra novena temporada. Hay personas e incluso candidatos que tienen 20 años y tenían 11 años cuando comencé en el show. La renovación es proporcional al alcance de la televisión abierta, en este caso Globo.

—¿Cómo será el repertorio que ofrecerá en Enjoy Punta del Este?

—Exactamente el mismo que proponemos en la gira que tenemos en Brasil, Portugal, Irlanda, Inglaterra y Estados Unidos: selecciones de álbumes y prácticamente todos los clásicos.