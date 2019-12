Luis Suárez y Sofía Balbi volvieron a darse el sí en una exclusiva ceremonia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Era un niño muy inquieto. En la escuela no tenía buena conducta”, ha contado Luis Suárez más de una vez sobre su infancia. Su actitud ante la vida cambió cuando cumplió 15 años y conoció a Sofía Balbi, quien acaba de cumplir 13. Ella le hizo ver que no era malo para el estudio, lo que le pasaba era que no tenía ganas de hacer las cosas. En esa y muchas otras situaciones, Sofía empezó a cambiarlo. Él llegaba a irse caminando de Montevideo a Solymar, donde ella vivía, solo para verla y cuando Sofía se fue a vivir a Barcelona, su vida se derrumbó. Pero ya era jugador del Club Nacional de Football, por lo que se fijó una meta: jugar lo mejor posible para conseguir un pase que lo acercara a su amada. Y así lo hizo. Luis y Sofía no se separaron nunca más. Hoy tienen tres hijos: Delfina (9 años), Benjamín (6) y Lautaro (1) y ayer renovaron sus votos matrimoniales luego de 10 años de matrimonio porque tenían el deseo de compartir el momento con ellos.

Los preparativos para la fiesta.

En el camino hacia la ceremonia participaron la maquilladora uruguaya Consi Nicola, el estilista Erik –amigo de Suárez de Montevideo–, quien se encargó del look de él; y también trascendió que la cocinera argentina Maru Botana fue la encargada de la mesa de postres del evento. En su cuenta de Instagram, la conductora de TV publicó varias historias en las que aseguraba que era “un gran desafío” atender esta ceremonia.

El resto del catering corrió por cuenta del restaurante del hotel Las Piedras.

Por otra parte, el fotógrafo Mateo Boffano y su equipo fueron los elegidos por Luis y Sofía para tomar las fotos oficiales de la renovación de los votos y la fiesta en el hotel Hotel Fasano Las Piedras. Antes del evento, compartieron una imagen de la pareja posado en una playa.

La ambientación estuvo a cargo de la empresa uruguaya Latin Design & Events.

La ceremonia religiosa.

El oficio religioso se hizo en la terraza del hotel que tiene una vista 180 grados de la costa esteña. Estuvo a cargo del cura de la Iglesia Stella Maris Juan Andrés Verde, conocido como “El Gordo Verde" y amigo de la pareja, al que se lo pudo ver en dos historias de Instagram que compartió Botana, quien lo llevaba al hotel.

Una vez finalizada la ceremonia, la pareja se dirigió a la prensa para unas fotografías. Suárez, quien vistió un traje azul oscuro estampado de Dolce&Gabanna, agradeció por la privacidad y por la posibilidad de estar en familia.

“Es un día muy importante para nosotros”, señaló sobre la renovación de votos con quien dijo que era “su mejor defensa” y precisó: “Es la defensa más difícil; es de la que no me puedo escapar”.

Renovación de votos de Suárez - Balbi, este jueves en Punta del Este. Foto: Gerardo Pérez

Suárez y Balbi no solo querían reafirmar su matrimonio y la relación que han mantenido desde la adolescencia sino compartir el momento con sus tres hijos. “Se da la posibilidad de poder disfrutar en familia, entre amigos, y tener una linda experiencia. Que mis hijos disfruten de este lindo momento”, destacó el futbolista.

Consultado sobre el cambio en su vida por su desarrollo en el deporte, Suárez subrayó: “Creo que todo el mundo tiene fuerza para poder consagrarse, y creo que soy un agradecido de todo el esfuerzo que hice desde chico. Desde caminar mucho, pasar dificultades, como las pasó todo el mundo, y hoy poder disfrutar de una noche linda con mi familia y mis seres queridos”.

Por su parte, Sofía Balbi recordó que están juntos desde hace “17 años”. Al comparar su boda con esta ceremonia, apuntó: “Ahora están los nenes. Es lo más lindo para los dos”.

Luis Suárez y Sofía Balbi este jueves. Foto: Gerardo Pérez

Ella lució dos vestidos de la firma española Yolancris. Para la ceremonia optó por un vestido con un toque clásico, con transparencias, corte sirena y escote halter. Luego se lo cambió por uno con geometría art decó donde se mezclaba un encaje lencero con tiras de algodón, adornado con flores 3D y accesorios color oro.

Entretenimiento. Los músicos que participaron del evento fueron Agustín Casanova, ex líder de Márama y amigo de la pareja; y la intérprete argentina Maia Reficco. Juntos cantaron I’m yours, de Jason Mraz, el mismo tema que la pareja bailó en su boda hace 10 años. Luego fue el turno de la uruguaya Manuela Bervejillo. El plato fuerte fue la presencia de Anuel AA y Karol G, exponentes internacionales del reguetón y el trap.





* Miguel Bardesio, Rosana Decima, Mariana Malek y Silvia Pérez.