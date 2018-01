Logran trasplantar a una mariposa para que pueda volar nuevamente

A través de la plataforma Imgur se dio a conocer una serie de imágenes que muestran el proceso, poco común, de trasplante de alas a una mariposa. La autora original de las imágenes indicó que ella tiene un criadero en la ciudad de Texas, de esta especie de mariposas llamadas monarca.



Roger Vila, científico del Instituto de Biología Evolutiva (CSIC) le comentó al sitio español Verne que "en la cría de mariposas es común que algunas de las crisálidas no desarrollen bien algunas de sus alas al convertirse en adultas". En esta operación el insecto no siente dolor, porque no hay sensibilidad en la zona de las alas.



El trasplante utilizado en ella fue tomado de un espécimen fallecido algunas horas antes. "Las alas de una mariposa adulta no se curan ni se regeneran, así que así es la única forma de que recupere el vuelo", agregó el científico. Pese a eso, el implante no le permitirá un vuelo perfecto. Pero en el estado en que se encontraba no hubiese sido posible que volara.