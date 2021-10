Llevó una torta a un restaurante y se llevó una sorpresa con la cuenta final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una joven mexicana salió con amigos a cenar a un restaurante y decidió llevar una torta para el postre. Sin embargo, estaba lejos de imaginarse que la “amabilidad” de un mozo, quien se ofreció a colocar el pastel en la heladera del local, le iba a salir tan cara.

Hace unas semanas, Diana González publicó su anécdota a través de su cuenta de TikTok @dianaglzv y se tomó toda la situación con mucho humor. El posteo fue acompañado de un video grabado dentro del restaurante en donde la joven explicó lo sucedido.

En el clip, que fue grabado por Diana, se ve la mesa del local y una torta de confitería sobre ella. Además, alrededor del pastel está el resto de los comensales, y se escucha a la protagonista decir entre risas: “Quedamos como estúpidos”. En tanto, todos los presentes están tentados y ella continúa explicando: “Cuando nos dijo el mesero: ‘¿Quieren poner el pastel en el refri (por la heladera)?’ y nosotros contestamos: ‘Sí, métalo’”.



Entonces, se dispuso a mostrar el detalle del ticket, en el que se lee, como un ítem a cobrar, “Meter pastel”. Para sorpresa de la joven, el mozo no solo le cobró, sino que le hizo pagar un monto bastante elevado: 100 pesos mexicanos (aproximadamente 5 dólares o 215 pesos uruguayos).



La publicación rápidamente se viralizó en las redes sociales y superó el millón de visitas. Además, más de 160.000 usuarios le dieron Me gusta. Varios internautas se tomaron la situación con humor, al igual que Diana, pero otros mostraron su enojo.



“Les robaron. No pueden cobrarte sin informar previamente que el servicio tiene un costo. No solo eso, es una falta de respeto. ¿Dónde es, así no voy?”, comentó una persona.

La respuesta del restaurante

Según trascendió, sucedió en un restaurante llamado Panorámica en la ciudad de Monclova. Los dueños del local, lejos de enojarse o sentirse “expuestos”, decidieron hacer un particular posteo luego de que el video de Diana se viralizara.



A través de su cuenta de Facebook, el restaurante publicó: “Metida de pastel. ¡¡Feliz cumpleaños, Luis!!”. Luego, explicó que el precio del “descorche”, como se conoce al servicio conocido por llevar una bebida o un alimento a un restaurante para consumir allí y por el cual se paga, es de 100 pesos mexicanos.



“Descorche $100 pesos (miércoles descorche gratis)”, termina la publicación, que fue acompañada por una fotografía de siete amigos con bonetes frente a una torta de cumpleaños.