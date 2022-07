Llegó el mes de julio y con él los memes del cantante Julio Iglesias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Año a año, cuando llega el mes de julio -e incluso semanas antes- las redes sociales se llenan de imágenes graciosas haciendo referencia al cantante español, nacionalizado estadounidense, Julio Iglesias.

Y este 2022 no fue la excepción. El mes 7 del año inició con una gran cantidad de memes de Julio Iglesias. En 2015 el artista se refirió a esta tradición de las redes: “De vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, confesó. “No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre,”, indicó.

Llegó el uno de Julio pic.twitter.com/mI9aoHKchE — Chef Memes (@chef_memes) July 1, 2022

Amo los memes de Julio Iglesias. Nada eso. Bienvenido Julio! pic.twitter.com/IjIjdI4bn2 — Tincho Fanjul Ortet™ (@mfanjulortet) July 1, 2022

Uno sabe que va envejeciendo ,cuando se emociona porque se acerca el mes de los memes de Julio Iglesias. pic.twitter.com/cQYaNvjwnX — Juan Andrés (@JuanAndresJD) July 1, 2022

Y llego el día ☺️ deje acá su meme de julio 🤜🤛 #FelizViernesATodos pic.twitter.com/onUJcz2PsT — ⚡cristian⚡ (@inkhanck79) July 1, 2022

el profe de historia que me cae bien sube memes de julio iglesias a su estado de whatsapp. con este me tenté soy un señor muy viejito pic.twitter.com/ORFfVh9BgC — agustín (@agusinfurs) June 27, 2022

Si van a subir memes de Julio, que sea con nivel. pic.twitter.com/nGkq5LXq1R — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) June 30, 2022

Buenos días, y qué vivan los memes de Julio! pic.twitter.com/oQfHNFTzNU — DiegoFero (@DiegoFero) July 1, 2022