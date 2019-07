Llamado a donar sangre para salvar más vidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo miércoles 10 de julio en el Hospital de Clínicas se realizará una jornada de donación de sangre convocada por la organización internacional WeLoveU.

El evento “Movimiento de donación de sangre Uno, Dos en todo el mundo 2019” tiene como objetivo conseguir la mayor cantidad posible de donantes de sangre aptos en la capital uruguaya.

La jornada se enmarca en el proyecto “Salvemos al mundo- salvemos la vida” que la organización de origen coreano aplica desde hace algunos años y se enmarca en las campañas de donación de sangre globales.

Entre 2004 y 2018, WeLoveU convocó a 160 jornadas de donación alrededor del mundo, en las que participaron más 37 mil personas y se lograron más de 14 mil donantes.

En 2019, esta iniciativa se realizará por primera vez en Uruguay y se prolongará hasta el 31 de julio con distintas actividades. Además, la ONG se asoció con la Organización de las Naciones Unidas para colaborar con el cumplimiento del tercer punto de los Objetivos para el desarrollo sostenible, que tiene que ver con la salud y el bienestar de la población global.

Entre las 8:30 y las 16:00 horas, el hospital estudiantil recibirá a todos los donantes de sangre voluntarios que se acerquen al espacio.

“El objetivo es conseguir unos 50 donantes para salvar 200 vidas”, dijo Viviana Cajaravilla miembro de WeLoveU a El País. Se estima que por cada donante de sangre se logra salvar al menos cuatro vidas. La donación de sangre hace posible los procedimientos en siniestros de tránsito, intervenciones quirúrgicas, trasplantes de órganos, hemorragias, tratamiento de pacientes con cáncer y muchas otras patologías.

Datos

Según el Servicio Nacional de Sangre una donación insume entre 30 y 45 minutos: “La extracción lleva entre siete y 10 minutos. En este tiempo se obtiene una bolsa de sangre de 450 centímetros cúbicos y, tras finalizar, se ofrece a los voluntarios una merienda para que se recuperen”, especifica el sitio web de la institución.

En Uruguay, la donación es voluntaria y los donantes no pueden tener síntomas de ninguna enfermedad, ni siquiera un resfrío. Además, si viajaron al exterior deben pasar alrededor de 30 días para que se considere que son aptos para donar. Respecto a la medicación, se debe consultar con el médico. En tanto, embarazadas y mujeres que amamantan no pueden donar sangre, mientras que sí se puede hacer durante la menstruación siempre y cuando la hemorragia no sea muy abundante.

Por otro lado, si ya se donó sangre hay que esperar alrededor de cuatro meses (120 días) para permitir al cuerpo la regenere antes de una nueva extracción.

La sangre es almacenada a baja temperatura -entre 2°C y 5°C- y se le realizan diferentes análisis para descartar enfermedades como hepatitis B o C, el virus del SIDA, la enfermedad de chagas del virus del HTLV (virus linfotrópico humano) y la prueba reagínica de la sífilis. Además, se analiza a qué grupo sanguíneo pertenece la muestra.

En caso de que se detecte algún tipo de anomalía, se contacta a la persona para alertarla.