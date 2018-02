Li Zeyan, el galán virtual que seduce a millones de mujeres chinas

Li es el personaje más popular de "Love and Producer", un juego chino de simulación virtual que ha sido descargado más de diez millones de veces de diciembre, principalmente por mujeres que buscan vivir una fantasía más o menos erótica con cuatro galanes virtuales.



Su popularidad ha revelado un filón potencial para la industria del entretenimiento en China, donde una de cada cuatro personas que juegan con sus teléfonos móviles son mujers, una cifra que debería seguir creciendo.



Este juego y otro similares están copando la lista de los más descargados en China y han puesto el foco en el hecho de que las mujeres son un mercado clave para las aplicaciones de teléfono móvil.



Más aún teniendo en cuenta que los juegos considerados masculinos, como los de batallas o de estrategia, están perdiendo cuota de mercado.



"Love and Producer" propone a los jugadores y jugadores elegir entre cuatro galanes, un alto ejecutivo (Li Zeyan), un científico, un agente secreto o un cantante famosos, unos personajes que conectan con las expectativas que tienen muchas mujeres jóvenes en China a la hora de elegir pareja.



Gran parte de la población china ya es totalmente dependiente de su teléfono móvil, que no solo usa para comunicarse (con aplicaciones de mensajería tan populares como WeChat), sino también para consultar y publicar en las redes sociales o pagar en los comercios.



China es un enorme mercado para los videojuegos, liderado por la compañía Tencent, con su conocido juego "Honour of Kings".



Romance virtual

Ahora, gracias a "Love and Producer", es posible coquetear con un hombre virtual mientras esperas el autobús, explica Liu Yixuan, una estudiante universitaria de 19 años.



"Muchas de mis amigas tiene el juego y muchos se hacen llamar 'esposas' de Li", explica.



"A mi me llaman la atención el buen aspecto de los personajes y los gráficos, pero algunas 'esposas' están obsesionadas y no paran de hablar de su 'marido', que tratan con apodos cariñosos y voz suave", asegura.



El juego, creado por Nikki Games, una compañía del este de China, está inspirado en los juegos japoneses llamados "otome" ("para doncellas") destinados principalmente a las mujeres y cuyo objetivo principal es desarrollar una relación amorosa con un hombre.



En "Love and Producer", la protagonista es responsable de una compañía de producción televisiva a punto de caer en bancarrota y que está buscando al hombre ideal. A medida que avanza el juego es posible besar a alguno de los galanes, pero el contacto no va más allá.



Frente al 50% de mujeres que en Estados Unidos juegan en dispositivos móviles, según distintas estimaciones, en China sólo hay 24,1%, según datos de la consultora iResearch, una cifra que debería incrementarse.



"La industria de los juegos móviles está llegando a la saturación en el número de usuarios pero las mujeres cada vez pasan más tiempo jugando", indica Wang Guanxiong, un analista independiente de la industria.