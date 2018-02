Por qué Leonardo DiCaprio es el terror de los galeristas de arte

Leonardo DiCaprio hace tiempo que se hizo un nombre propio al margen de Hollywood. Su premio Oscar, sus películas taquilleras, sus vínculos con las personas más influyentes del mundo del espectáculo internacional son solo una parte de su persona.



Filántropo y activista, ha sabido impulsar a nivel mundial al defensa del medio ambiente desde su fundación The Leonardo DiCaprio Foundation, ha luchado por revertir el cambio climático y ha abogado por los derechos de los pueblos más necesitados. Al mismo tiempo, es un experto coleccionista de arte. No es sorpresivo verlo recorrer las ferias de arte más importantes del mundo y dejar un porcentaje de su fortuna en manos de los galeristas y coleccionistas. Por eso, la democratización del arte también es una causa que se ha puesto al hombro... y al bolsillo.



DiCaprio acaba de invertir en la aplicación que hace temblar a los galeristas de todo el mundo porque difunde detalles que muchas veces ellos prefieren ocultar, como por ejemplo, el precio de las obras de arte. Quien quiera hacerse con una pieza de colección, no sabe cuánto cuesta y es por eso que las subastas llegan a precios exorbitantes.



De esto lleva tiempo quejándose el académico y empresario alemán Magnus Resch: "Si uno quiere comprar una pintura, necesita saber cuál es el precio para poder comparar. No hay casi información sobre precios de galerías", dijo al momento de lanzar su aplicación para celulares Magnus, que permite identificar fácilmente el autor, el nombre de la obra y su valor. Algo así como el Shazam para la música.



En 2016, cuando se lanzó la app tuvo que permanecer fuera de la AppStore durante cinco meses. Varias galerías, así como las bases de datos Artsy y ArtFacs, aseguraban que les estaban copiando su información sin permiso, algo que posteriormente un juez puso en duda, y se levantó su veto. Fue entonces que DiCaprio se sumó como accionista para darle su respaldo.



"DiCaprio es un coleccionista, y le gusta mucho nuestra app porque da transparencia. Si comprás algo en Internet, comparás precios, pero en el arte eso no existe. No se puede googlear el precio de una obra, y eso es lo queremos lograr", dijo Resch, que por confidencialidad no puede revelar cómo conoció al actor ni cuánto dinero aportó al emprendimiento.



"El arte visual es una herramienta muy poderosa para diseminar ideas, conmemorar la historia y conectar a la gente hacia un propósito común", dijo DiCaprio. "Estoy orgulloso de asociarme con Magnus y su capacidad para educar a la gente en el arte que les rodea".



Según publicaron los diarios El País y La Vanguardia de España, en la actualidad, Magnus tiene más de 8 millones de precios de galerías y subastas recopilados por más de 200 "usuarios confiables".