Las langostas deberán ser cuidadosamente aturdidas antes de cocinarlas en Suiza

"Los crustáceos vivos, incluida la langosta, ya no podrán ser transportados sobre hielo o agua helada. Las especies acuáticas deben mantenerse en su entorno natural. Desde ahora los crustáceos deben ser aturdidos antes de matarlos", dice la normativa aprobada por el gobierno el miércoles que entrará en vigor en marzo.



La legislación también busca acabar con las granjas ilegales de cachorros, prohibir los dispositivos automáticos que castigan a los perros por ladrar, explicar las condiciones para sacrificar animales enfermos o heridos y responsabilizar a los organizadores del bienestar animal en eventos públicos.



Los suizos no están solos tratando de proteger las langostas de lo que los activistas llaman un trato cruel en la cocina.



El tribunal superior de Italia dictaminó en junio que las langostas no deben mantenerse vivas en hielo en los restaurantes porque les causa un sufrimiento injustificable antes de que se las mate para la alta cocina.