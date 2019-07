Un lago tóxico debajo de un lago de ensueño en Siberia

THE NEW YORK TIMES

Las imágenes parecen mostrar un pedacito de paraíso en Siberia: una hermosa extensión de agua turquesa, juguetes inflables de playa y mujeres descansando en trajes de baño. El sitio, un lago en Siberia, se ha convertido en una escapada de verano para las personas que publican en sus cuentas de Instagram y redes sociales sus encantos.

Solo hay un problema: el lago es un sitio de desechos de la planta de energía N°5 de la ciudad de Novosibirsk. Y ese tono azul irresistible no es el color de las aguas prístinas que se reflejan en el cielo sino los depósitos de calcio, sales y óxidos metálicos, según la empresa eléctrica que dirige la planta.



Sin embargo, la gente ha acudido al sitio para tomar fotografías de una felicidad tropical imaginada en las afueras de Novosibirsk, una ciudad industrial en expansión en Siberia con una población de 1,6 millones de personas, mejor conocida por sus inviernos fríos y fábricas metalúrgicas que por sus playas.



Llamada la “Maldivas de Novosibirsk”, los usuarios de las redes sociales han publicado fotos de ellos mismos en el estanque con ropa de playa, haciendo yoga y posando para la cámara. Los usuarios crearon tanta fotos del supuesto paraíso que obligaron a la compañía a emitir una advertencia.



El operador, Siberian Generating Co., reconoció en un comunicado que el sitio se había convertido en una “estrella de las redes sociales”, pero instó a las personas a tomar precauciones al respecto, aunque tranquilizó al decir que “no es venenosa” y “el nivel de radiación es normal”, según las pruebas realizadas por dos laboratorios.



Pero el agua tiene un alto valor de pH por la ceniza de carbón que se bombea en ella, lo que puede causar reacciones alérgicas, dijo la compañía. “¡Te pedimos que mientras estés buscando sacarte una selfi no caigas en el basurero!”



Y aunque la compañía advirtió a la gente que es “casi imposible” salir del fondo embarrado del depósito de desechos, algunos usuarios de las redes sociales se aventuraron a la orilla del lago o incluso a remar sobre tablas en el agua. Junto al estanque de efluentes, las mujeres en bikini y vestidos de verano hacían poses como si estuvieran disfrutando del sol tropical en una playa de arena. Una mujer posó con un flamenco inflable rosa. Algunas personas insertaron delicadamente un pie en la suspensión química, como si estuvieran probando la temperatura para un baño.

Algunos usuarios publicaron sus fotos de playa. Foto: Archivo

Y una pareja de recién casados publicó una serie de fotografías junto al agua azul, tan iridiscente que casi parecía brillar, como telón de fondo de su nueva vida juntos. En un comentario en una de las imágenes, el fotógrafo escribió que nadie había realizado un picnic en el sitio o que nadie realmente había salpicado agua. “Al mismo tiempo, me parece que el ‘peligro’ ha sido un poco exagerado”, escribió. “Naturalmente, no debes nadar allí, pero durante una sesión de fotos de una hora de duración, no te crecerá una tercera mano”.