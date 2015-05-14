La vacuna del futuro busca prevenir la gripe de por vida

"Son como los sicarios de nuestro sistema inmunológico y pueden eliminar eficientemente las células infectadas por el virus", señaló

Células que inmunizan contra la gripe memorizan distintas cepas de este virus, según encontró una investigación científica que podría permitir el desarrollo de una vacuna única que proteja de por vida, informó hoy la prensa local.

Estas células llamadas Linfocito T CD8+ "son como los sicarios de nuestro sistema inmunológico y pueden eliminar eficientemente las células infectadas por el virus", explicó Katherine Kedzierza, de la Universidad de Melbourne, cuyo equipo lideró esta investigación.

"Es la primera vez que mostramos que esas células asesinas T son importantes en la protección contra enfermedades muy graves desde los inicios de la infección", señalo Kedzierza a la cadena ABC.

La investigación, en la que también participó el Centro de Salud Pública de Shangái y la Universidad Fudan en China, se basó en la observación de que algunos pacientes que contrajeron la gripe aviar H7N9 en 2013 lograron recuperarse más rápidamente que otros.

El 90 por ciento de las personas que contrajo el virus fue hospitalizada tras contraer esta enfermedad, que mató a un tercio de los infectados.

Tras tomar muestras, los investigadores notaron que los pacientes que lograron recuperarse parecían tener una inmunidad previa gracias a las células T, mientras que las que carecían de ellas padecieron la enfermedad de forma más grave o murieron, agregó la ABC.

Los científicos implicados en este descubrimiento buscan utilizar los componentes de esta célula en el desarrollo de una vacuna que proteja de por vida contra esta enfermedad infecciosa que afecta a seres humanos y otros animales como las aves y los cerdos.

"Entonces podríamos proveer de una inmunidad universal que reconozca la vasta gama de cepas de influenza y sus subtipos, incluyendo los nuevos virus de influenza que están emergiendo y que infecta a los humanos", enfatizó Kedzierska.

Asimismo, la científico consideró que el hallazgo, publicado esta semana en la revista científica Nature Communications, contribuirá a realizar diagnósticos tempranos sobre las respuestas inmunológicas de los pacientes a los diversos virus que atacan a sus sistemas.

Otra vacuna, la ChAd3, se puso a prueba el 4 de noviembre en Suiza. Foto: AFP

CIENCIAEFE