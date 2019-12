Juegópolis, el sorprendente nuevo espacio recreativo de Tres Cruces

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El shopping terminal Tres Cruces estrenó este mes un nuevo nivel, con locales de importantes marcas nacionales e internacionales, más la incorporación de una novedosa zona recreativa, Juegópolis. Los niños son los especiales destinatarios de la propuesta, que sin embargo incluye atracciones para toda la familia.



En el marco de una ampliación que agregó 6.500 m2 al shopping, con una inversión de US$ 30 millones, Juegópolis representa un área de juegos que estará disponible hasta las vacaciones de julio de 2020 inclusive.



La iniciativa fue pensada para que los niños puedan jugar mientras los mayores van de compras y también para que los adultos se diviertan junto a los chicos. Para eso se despliega una extensa zona de atracciones dividida por el tipo de actividad que se puede realizar según el rango de edad de los participantes.



Empieza con una plaza blanda para niños de uno y dos años; sigue con autos, animales y otras máquinas de movimiento para niños un poco más grandes; autos eléctricos que pueden conducir los chicos y también sus padres a control remoto para ayudarlos. Para mayores de seis años hay una pista de autos a control remoto de carreras. Y también Levity con su Trampoline Park para toda la familia en donde también se pueden festejar cumpleaños infantiles. Dentro de Juegópolis también podrán encontrar un Euro Bungee e inflable gigante para niños, así como opciones de entretenimiento digital destinadas a jóvenes y adultos, como simuladores de autos de carrera y de realidad virtual, flippers, mesas de pool y de tejo.



El lugar dispone además de un rincón especial para descansar, equipado con mesas y bancos. También funciona un stand de Candy Sweet y La Cigale para el deleite de toda la familia.



La propuesta pop up se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 22 hs, y los sábados y domingos, de 10 a 22 hs. La tarjeta Sonrisas –tarjeta de fidelidad del shopping, que se obtiene gratuitamente en sus centros de atención al cliente– otorga precios diferenciales en todas las atracciones.



El espacio se presenta como una oportunidad única de recreación en la vasta zona de influencia del shopping.



Ampliación de Tres Cruces

“Con el nuevo nivel el objetivo es complementar la propuesta comercial con tiendas de mayor tamaño”, afirmó Marcelo Lombardi, gerente general de Tres Cruces, al inaugurar la ampliación del shopping-terminal el jueves 12.



Con ese objetivo, en uno de los extremos del complejo se ubica la tienda Renner con 2.400 m2, desarrollados en dos niveles. En el otro extremo irá una tienda de 1.300 m2 que se instalará en el correr de 2020. El promedio del resto de los locales ronda entre los 150 y 350 m2.



La nueva planta presenta 16 nuevas marcas, lo cual expande todavía más la oferta comercial del complejo, de la mano de BAS, Dister Joyas, Indumex, Jack&Jones, Miniso, Mis Petates, Office2000, Only, Puma, Renner, Umbro y VeoVeo. Entre febrero y marzo próximos se incorporará un local de servicios de Antel, la marca de indumentaria y decoración Motte y la cadena internacional Starbucks. De esta forma, serán 190 las propuestas comerciales y de servicios que Tres Cruces ofrecerá a principios de 2020.



Marcelo Lombardi, gerente general de Tres Cruces, Luis V. Muxi, vicepresidente, Carlos A. Lecueder, presidente, Claudia Sanchez, directora, Miguel Peirano, sindico.



Las obras de ampliación incluyeron la extensión de un nuevo estacionamiento, desarrollado en 4.600 m2 y ubicado en el segundo nivel del subsuelo. También implicó la remodelación completa de la plaza que contiene el monumento al Gral. Rivera y las rampas de acceso, lo que ronda los 4.000 m2. El total de la obra implicó una construcción de 16.000 m2.

La inversión total fue de US$ 30 millones, derivada de las obras por US$ 23 millones realizadas por Tres Cruces y U$S 7 millones adicionales en trabajos de decoración de los locales comerciales y de servicios.



Tres Cruces es el principal shopping-terminal del país. El sector destinado a terminal presenta un intensa actividad diaria, operando con

transporte nacional e internacional, más un nivel destinado a encomiendas. Todo funciona con la más alta calidad de servicios, puntualidad, comodidad, seguridad y limpieza.



El complejo comercial está compuesto por cerca de 200 reconocidas marcas que conforman un moderno shopping center.