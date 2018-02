Cuál es la verdad sobre el juego de Facebook "¿Cómo te ves en el sexo contrario?"

Seguro lo viste en tu Facebook. Se ha convertido en un viral más de la red social. "¿Cómo te verías siendo del sexo opuesto?" es una de las tantas aplicaciones en apariencia divertidas que aparecen en tu muro, pero la verdad detrás de ella es para tener mucho cuidado.



No se trata de un malware. Tu teléfono no se congelará ni tu computadora dejará de funcionar. Esta aplicación de Facebook se viralizó y si decidís usarla, no hará otra cosa más que tomar tus datos personales (y lo peor de todo, con tu permiso).



Esto sucede ya que para interactuar con la aplicación las personas deben acceder con su cuenta de Facebook y aceptar que esta ingrese a tu información personal. Tu perfil público, tu lista de amigos, tu dirección de correo electrónico y hasta tus fotos podrán ser vistas por la empresa que diseñó el juego. Claro, la aplicación cumple con decirte que no publicará nada sin tu permiso.



"Este juego es legítimo. Lo que busca es la mayor cantidad de usuarios registrados con un tema atractivo para conseguir muchos usuarios que den clic y así obtener dinero a través de publicidad", señaló al respecto de esta aplicación viral de Facebook Camilo Gutiérrez, jefe del laboratorio de investigación de Eset para América Latina.



La aplicación fue creada por Kueez, un sitio web que forma parte de Yoto Media Group, una compañía israelí que creó juegos en Facebook como aquel que te muestra dentro de 20 años o te dice el nombre de tu ángel guardián. Todos diseñados para lo mismo: tomar tus datos personales bajo la apariencia de un juego viral.



El uso de aplicaciones de Facebook para conseguir los datos de los usuarios tiene larga data y, principalmente, sirve a las empresas para vender las bases de datos a compañías de publicidad, por lo que si empiezas a recibir correos ofertando un servicio que no has solicitado, es probable que ahora sepas de dónde viene.



Sin embargo, hay un lado oscuro más: puede que alguna aplicación de las que ofrecen este tipo de entretenidos juegos te pida acceso a otro tipo de información que has colocado en Facebook como cuentas bancarias. De hecho, no mucha se fija en lo que acepta cuando le permite acceso a estas aplicaciones. Y sobre eso hay que tener cuidado.



Por lo pronto, la aplicación "¿Cómo te verías siendo del sexo opuesto?" no pide datos financieros. sin embargo, es probable que, tras leer esta nota, quieras revocarle los accesos que le has dado a tu cuenta. Para ello solo tienes que ingresar al apartado de Configuración en tu Facebook, seleccionar la opción de Aplicaciones y encontrar la que lleve por nombre “Kueez” para luego dar clic en "eliminar".



"No todo es gratis en internet. En este caso, quien está detrás del juego está lucrando con la información personal de los usuarios. Las personas deben ser conscientes de lo que entregan y decidir si utiliza o no el servicio", es el consejo final del especialista de Eset respecto a los juegos virales que uno puede encontrar en Facebook.