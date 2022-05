Joselo López lanzó un ciclo de entrevistas en Youtube; Gandini fue el primer invitado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y vicepresidente del Pit-Cnt, José Lorenzo López, inauguró este lunes un ciclo de entrevistas en su canal de YouTube. Se llama “Conversando con Joselo López” y los dos primeros episodios ya están disponibles en la plataforma.

Una de las entrevistas es con el senador nacionalista Jorge Gandini, vinculada a la Rendición de Cuentas y el salario de los trabajadores públicos. La segunda es con el analista internacional y exintegrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt Álvaro Padrón, en la que analizan el resultado del referéndum por la derogación de la Ley de Urgente Consideración (LUC).



Estos episodios son los primeros de varios, aseguró López a El País.



En principio, junto al comunicador Carlos Lebrato –a quien López definió como “el padre” de la idea– tienen planeado un ciclo de unas 10 a 12 entrevistas, que saldrán cada 10 o 15 días. “(Vamos a ver) si prende a la gente, si no prende, buscaremos otra (idea)”, afirmó.

“(El proyecto) no es orgánico ni de COFE ni del Pit-Cnt, es una cuestión personal, que por mi característica de dirigente (sindical) hay aspectos que van a estar más sesgados para ese lado”, explicó.



López sostuvo que el ciclo inaugurado en YouTube es “un nuevo medio de comunicación para llegarle a la gente” que busca hablar con diferentes personalidades en el lenguaje en el que se habla “en el día a día”.

Todavía no tienen definido quién será el próximo entrevistado, pero López planteó que quieren hablar con la fundadora de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), Graciela Barrera, así como con personalidades tanto del mundo del deporte como de la cultura.



Consultado sobre si disfruta de hacer entrevistas, respondió: “Hablar con la gente me gusta, lo hago desde ese lugar, no desde un tema profesional ni mucho menos. A mí me gusta conversar con la gente y aprender de lo que nos dicen”.