¿Por qué Jeff Bezos rechazó las presentaciones en PowerPoint?

A contramano de la tendencia de apuntar a la brevedad y agilidad, Jeff Bezos impuso entre sus empleados una curiosa prohibición: hacer presentaciones en PowerPoint. Es que el magnate y fundador de Amazon prefiere que las comunicaciones internas del equipo Senior de su empresa se expresen a través de textos, en lugar del tradicional formato usado en entornos corporativos, que demanda síntesis y permite economizar palabras. En aquel entonces, cuando instaló la exigencia, Bezos explicó por qué es imprescindible escribir bien.

Todo comenzó cuando, en 2004, Bezos envió un correo a sus empleados: “No hay presentaciones de Powerpoint a partir de ahora en STeam [Senior Team]”, escribió en el asunto. La directiva era sencilla: de ahora en mas, las reuniones del equipo no tendrían presentaciones gráficas, sino lecturas de textos de hasta 30 minutos. Pero, como él mismo explicó, no se necesitaba “cualquier texto”.

“Lo que buscamos es un texto bien estructurado y narrativo, y no solo un texto. Si alguien crea una lista de viñetas en Word, eso sería igual de malo que un PowerPoint”, expresó Bezos. Y explicó: “La razón por la cual escribir un memo de cuatro páginas es más difícil que ‘escribir’ un PowerPoint de 20 páginas es porque la estructura narrativa de un buen memo obliga a pensar mejor y a comprender mejor qué cosa es más importante que otra y cómo se relacionan las cosas”.



En ese sentido, Bezos consideró que las presentaciones tipo PowerPoint permiten, de algún modo, “tratar las ideas superficialmente”, “aplanar cualquier sentido de importancia relativa” e “ignorar la interconexión interna de las ideas”. Lo más llamativo de este pedido es que no se trató de una respuesta espontánea, quizás a alguna presentación que disgustó a Bezos. Por el contrario, el pedido se mantuvo y su interés por desarrollar una comunicación efectiva a través de la escritura se profundizó.



En una carta que el magnate envió en 2017 a la Comisión de Bolsas de Valores (SEC) de los Estados Unidos, definió qué es “escribir bien” y explicó cómo se puede distinguir un buen memo de uno mediocre. “Sería extremadamente difícil escribir los requisitos detallados que componen un gran memo”, señaló. “Sin embargo, me parece que la mayoría de las veces los lectores reaccionan a los grandes memos de forma muy similar. Lo reconocen cuando lo ven. El estándar está ahí, y es real, aunque no sea fácil de describir”, agregó.



En la misma carta, Bezos contó que descubrió que, en general, cuando un texto no es genial, no es porque el autor no sea capaz de hacerlo, sino por que cree que hacerlo llevará muy poco tiempo. “¡En realidad podría llevar una semana o más!”, explicó el fundador de Amazon. “Los grandes memos se escriben y se reescriben, se comparten con los colegas a quienes se les pide que mejoren el trabajo, se los deja a un lado por un par de días y luego se los edita una vez más con una mente fresca”, apuntó.



Además, el magnate se refirió al rol que juega el talento y las expectativas en el ejercicio de la escritura. “Más allá de reconocer los estándares y tener expectativas realistas sobre el alcance, ¿qué sucede con la habilidad?”, se preguntó. “¿Seguro que para redactar un memo de primera clase hay que ser un escritor extremadamente hábil? ¿Es ese otro elemento necesario?”. Y continuó: “Desde mi punto de vista, no tanto, al menos no para el individuo en el contexto de un equipo. El entrenador de fútbol americano no necesita ser capaz de lanzar, y un cineasta no necesita saber actuar. Pero ambos deben reconocer el alto nivel en esas cosas y enseñar expectativas realistas sobre el alcance. Aún en el ejemplo de la escritura de un memo de seis páginas hay trabajo de equipo. Alguno en el equipo tendrá que tener la capacidad, pero no tiene por qué ser uno mismo”.