Su jefe revisó las cámaras de seguridad y la encontró en una situación vergonzosa

Las cámaras de seguridad pueden prevenir de robos o de algún otro delito, pero también pueden captar situaciones incómodas. Ese fue el caso de una mujer que, para tratar de que el tiempo en el trabajo pasara más rápido, puso la música a todo volumen y se dejó llevar. Pero, no contó con que su jefe iba a revisar los videos y al ver la peculiar situación, no dudó en compartirlo. “Nada puede salir peor”, señaló la joven llamada Diana en su cuenta de Twitter.

Diana es empleada de un local de comidas y le tocó trabajar hasta tarde para terminar de limpiar todo. Dado que estaba sola, aprovechó para que se le pasara el tiempo más rápido, puso a todo volumen la canción de reggaetón de Raw Alejandro, “Ron Cola”, y comenzó a bailar en la cocina del negocio segura de que nadie la observaba.



“Mi jefe me manda esto, nada puede salir peor”, escribió la protagonista de la historia, y compartió el video en el que aparece. La publicación superó los 49.000 me gusta en tan solo una semana y acumuló más de 818.000 reproducciones. Además, Diana relató que, posteriormente, su superior lo envió al grupo de WhatsApp donde están todos los empleados y fue furor.



Mi jefe me mando esto, nada puede salir peor pic.twitter.com/XkDpcyqSrq — Dianaobottini (@dianaobottini1) November 30, 2022

“Cuando ponen cámaras y no te avisan”: la queja de dos empleadas



Dos empleadas de otro local, al parecer poco frecuentado, fueron captadas por las cámaras de seguridad en todas las situaciones posibles mientras esperaban que entre alguien en el negocio. Las mujeres aparecen en el clip pintándose las uñas, mientras miran una serie, planchándose el pelo e, incluso, tiradas en el piso mientras charlan y utilizan el celular.



Si bien la filmación dura unos pocos segundos porque está editada, el material completo es de más de tres horas. Rápidamente, el contenido se viralizó. En el momento en el que las trabajadoras se percataron de la presencia de la cámara, se reincorporan de inmediato.



“Cuando ponen cámaras de seguridad y no te avisan”, escribió el usuario de Twitter @Don_Favs, quien publicó el clip que se hizo viral con casi dos millones de visitas y casi 40.000 me gusta.

Cuándo ponen cámaras y no te avisan. pic.twitter.com/jr45RpDRb3 — Don Favs (@Don_Favs) October 6, 2022

Además, el video generó miles de comentarios, entre los que se destacaron los que se rieron del comportamiento de las dos empleadas y los que las criticaron por no trabajar. “Son una vergüenza, a mí me parece muy bien que el jefe les ponga una cámara de seguridad por faltarle el respeto a la empresa. Yo, como jefe, también lo haría, para que aprendan la lección de que el trabajo se tiene que valorar y respetar”, expresó un usuario.



También estuvieron aquellos que defendieron a las trabajadoras. “O haces eso dentro de las ocho horas mínimo que estás ahí metido o te volvés loco. En otros países ya tienen horarios flexibles y entornos más amenos para sobrellevar el día a día del trabajo rutinario”, apuntó una persona. “Pues también, ¿qué quieren que haga el personal si no llega gente, que estén como robots derechitos, listos para recibir a alguien?”, destacó otra.