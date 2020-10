Italia: aldea ofrece sueldos de US$ 9.500 dólares a quienes se vayan a vivir ahí

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los pueblos de Italia son noticia con frecuencia: pequeños lugares montañosos con personas mayores de edad y pocos jóvenes ofrecen alternativas para potenciar la actividad en sus tierras.



En esta ocasión, un pueblo de Italia no vende casas a un euro, tampoco sortea una casa en el medio de la montaña, pero sí ofrece un salario para que jóvenes vayan a vivir a sus tierras. Santo Steffano di Sessanio es un pueblo medieval amurallado que se encuentra en Abuzzo y, de acuerdo a CNN, ofrece un sueldo a quienes quieran irse a vivir allí con la idea de comenzar un negocio.

De acuerdo a lo informado por el propio municipio, en el pueblo viven 115 personas, de los cuales 41 son mayores de 65 años y 13 menores de 20 años. Por ese motivo, el municipio buscó una propuesta para “contar con capital humano necesario para un desarrollo sostenible y duradero”.



El proyecto implica un pago a los nuevos residentes de forma mensual durante tres años de US$ 9.500 aproximadamente al año. Además, pagará US$ 24.000 únicos para establecer un negocio empresarial.



Por otro lado, podrán alquilar una propiedad a un precio “simbólico”, según la CNN, pero todavía no está definido cuál será el monto.



¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Ciudadanos italianos o personas que tengan la posibilidad de convertirse en residentes italianos.



Además, deben ser mayores de 18 años y menores de 40. Otro requisito es tener la intención de generar una residencia por un período mínimo de 5 años en el municipio de Santo Stefano di Sessiano y crear un emprendimiento de: guía turístico, deportivo o cultural; informante turístico; limpiador; técnico de mantenimiento; operador de farmacia o vender comida de la zona.



Hay tiempo para inscribirse hasta el 15 de noviembre de 2020. Según informó la CNN ya se inscribieron 1.500 personas (el proyecto se lanzó el 15 de octubre) y solo hay espacio para 10 personas.