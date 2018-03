By Gabriel Rodriguez

A partir del escándalo de Cambridge Analytica muchos usuarios de Facebook han decidido borrar sus cuentas, pero desconectarte de un sitio como Facebook no es tan fácil como apretar la tecla de "borrar". Un video de The New York Times para El País.<br><br>

Por qué irse de Facebook no siempre implica renunciar del todo

