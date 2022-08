¿Qué hacer con los iPhone que no son más compatibles con iOS 16?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este año se anunció el lanzamiento de iOS 16. Esa actualización de Apple implica que hay algunos dispositivos que, de alguna u otra manera, quedarán obsoletos y no serán compatibles con iOS 16.

Hay muchas personas que creen que luego del lanzamiento del iOS 16, los dispositivos no compatibles quedarán inservibles, pero no es así.



El iPhone 6s y el iPhone 7 son dos de los modelos que están dentro de esta ‘lista negra’; sin embargo, esto no significa que no van a recibir ni una actualización más, pues la compañía americana está desarrollando una ronda de betas que serán parte de la última versión de iOS 15.6.

Luego de estas actualizaciones tampoco significa que sean las últimas. Recordemos que con el iOS 12.5, demoraron varios años para finalizar su desarrollo. Por ello, no sería extraño que en algunos meses, Apple anuncie una versión de iOS 15.6.1 e, incluso, 15.6.2.



Dispositivos no compatibles con iOS 16



IPhone 7 Plus

IPhone 7

IPhone 6S Plus

IPhone 6S

IPhone SE (1ª gen.)