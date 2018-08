By Alejandro Mendieta

Un grupo de investigadores que ha estudiado los ciclos climáticos del Paleolítico sugirió que la extinción gradual de los neandertales puede estar vinculada a la llegada de épocas más frías, según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Investigación sugiere vínculo entre extinción de neandertales y ciclos fríos